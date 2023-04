Dólar: cuál es el plan del Gobierno para bajar el blue

Los u$s 143 millones operados en el contado con liquidación, que terminó en $ 454,50 (suba de $ 3,50) y los u$s 109 millones operados en el MEP, que subió $ 8 a $ 446, fueron con intervenciones del Gobierno por u$s 30 millones a lo largo de toda la rueda.

Por lo general, son el Banco Central y el FGS de la ANSeS quienes salen en los últimos minutos, pero esta vez estuvieron presentes a lo largo de toda la rueda.

Intervención oficial

"Se lo llevaron puesto: si vas a intervenir tiene que ser muy agresivo de una sola vez o no hacerlo; de lo contrario, no sirve para nada", interpretan en las mesas.

En el blue también salieron 'manos amigas' con una orden de venta por u$s 500.000 desde que el billete estuvo $ 462 hasta que marcó $ 465, por lo que se los 'cargaron', como señalan en el argot cuevero, en alusión al efecto nulo.

Estrategia

Los otros u$s 2,5 millones que anunciaron tenían para intervenir seguramente se lo guarden para la rueda de este martes, para así impedir que el blue siga su escalada ascendente desde los $ 470 que cerró, aunque siguió operando en el postcierre hasta $ 474.

Esto marca una suba de $ 32 con respecto al cierre del viernes, por el vacío de oferta que se produjo, con actores de las economías regionales que liquidaron en el dólar soja 3 y fueron al informal.

Spread muy abierto

Lo cierto es que la volatilidad que tuvo el billete provocó distintos precios entre los grandes corredores de cambio, con puntas muy abiertas en el spread entre la compra y la venta debido a la volatilidad en el MEP y el CCL, que son como hermanos mayores del blue.

La otra pantalla que miran los cueveros es el dólar cripto, que cotiza las 24 horas y estaba en $ 456, lo que marca una tendencia a la baja del billete. Aunque es cierto que el cripto debería estar 3% abajo del blue, porque el USDT vale menos.