Si bien, estacionalmente, a fin de mes suele bajar el blue por la necesidad de pesos, diciembre suele ser la excepción a la regla, y es la razón por la cual el informal subió $ 10 a $ 1540, aunque en el after market quedó a $ 1530 para este martes.

La cantidad de argentinos que se fueron y se están yendo a pasar fin de año a Punta del Este explica el porqué del alza del billete que venden las cuevas.

“Punta es el reino del blue, y está explotado de argentinos y de brasileros”, sintetiza un financista desde plena Gorlero.

Dólar Punta

“En los restaurantes te devuelven el 17% del IVA si pagas con tarjetas de crédito extranjeras, y veo que todos los argentinos pagan cash. Es un símbolo más claro imposible, con casas de cambio que tenés cada veinte metros en el centro”, ejemplifica.

Lo cierto es que los grandes corredores de cambio, que son los formadores del precio del blue miran de reojo a su hermano mayor, que es el MEP, que cotiza a $ 1485, mientras miran la pantalla del oficial, en $ 1475.

Brecha del dólar

Tanta brecha cuando no hay más cepo para las personas humanas no tiene sentido, por lo que la lógica indicaría que debería achicarse esta brecha, y desde principios de mes el blue retroceder más hacia la zona de los $ 1500.

Incluso, se abre la oportunidad para hacerse del puré, como denominan en la jerga financiera a comprar oficial y revender en el blue, ya que la diferencia entre los $ 1475 de los bancos y los $ 1520 de la punta compradora del informal son $ 45.

O sea $ 45.000 cada u$s 1000, que podrían hacer subir al dólar oficial y bajar al paralelo, de modo de reducir esta brecha cambiaria que existe en estos momentos. Las cuevas, de parabienes con estos negocios.