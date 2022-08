Dólar 'trampolín': de qué depende que salte según el gurú del blue

El analista financiero y gurú del dólar blue Salvador Di Stefano ratificó su pronóstico de cotización de la divisa norteamericana en el circuito alternativo "por encima de los $ 554" para los próximos 12 meses. Según señaló, es resultado de la "falta de medidas complementarias" que logren acompañar a la suba 9,5 de la tasa de interés, para consolidar un perfil atractivo a la colocación en pesos.

"La suba de tasas es una condición necesaria pero no suficiente para mantener a raya a la inflación y a los dólares alternativos. Sería necesario que el Gobierno muestre vocación por reducir el déficit público. Si ello no ocurre, no cumplirá con los objetivos" , insistió este viernes en su última columna de perspectiva .

Para el operador de la City, la apuesta de la entidad monetaria conducida por Miguel Pesce, generará un "cambio en el comportamiento de los actores de mercado" , con mayor afección en aquellas actividades donde el pago en cuotas "era vital" para "mantener encendida la llama del consumo".

"Con tasas más elevadas, algunos actores de mercado preferirían no tomar financiamiento y proceder a la liquidación de inventarios, esto implica que se liquidaran más exportaciones, se venderá el stock existente en las empresas, se venderá dólares ahorrados y se proceda a la cancelación de las financiaciones, dado que en el nuevo contexto financiero serán más onerosas" , amplió.

Los dólares alternativos se perfilan hacia una cotización de por encima de $ 554

Di Stefano remarcó una vez más el impacto de la "crisis política" que aún "no está invitando a una mayor inversión" , lo que deja como resultado una contracción en la perspectiva de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

"Las exportaciones están estancadas producto de un tipo de cambio atrasado y dólares alternativos muy elevados en precios. Las importaciones están reguladas por el Estado, y solo pueden aumentar como mucho un 5% respecto al año 2021. Bajo estos condicionantes, no creemos que el PBI pueda crecer en el segundo semestre del año 2022, y vemos una baja del 3,0% para el año 2023" , estimó.

El BCRA subió la tasa de interés 9,5 puntos porcentuales

En esta línea, insistió en que con los niveles de tasas actuales y más allá de la corrección reciente, aún no resulta "atractivo" vender dólares para colocarse en pesos.

"El dólar MEP terminó en $ 277, si vendemos a este precio y tenemos la suerte de colocarnos en pesos a un año a una tasa del 100% anual, a 12 meses vista tendríamos que recomprar dólares a un valor menor a $ 554 para salir ganando dinero en moneda dura" , repasó el gurú.

