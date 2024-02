Dólar para importadores: nuevo capítulo para el Bopreal, con u$s 3000 millones en juego

Esta semana comienza una nueva temporada de los Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre), que permite el acceso a dólares a futuro para los importadores, con el debut de la serie II en las licitaciones del Banco Central.

Este título de deuda en dólares fue gradualmente seduciendo a los importadores con deudas con proveedores del exterior y también a los inversores que van acercando órdenes de compra en el mercado secundario.

De las críticas iniciales, cuando las licitación no generaban demanda significativa, se pasó a completar el cupo máximo la semana pasada de u$s 5000 millones definido por el BCRA.

Obstáculos para el dólar único

La consultora Econviews destacó a la hora de analizar la posible unificación del tipo de cambio que el principal obstáculo es la deuda neta comercial, que según el BCRA llega a u$s 42.600 millones.

De ese monto, u$s 29.000 millones son parte del giro normal del negocio y otros u$s 5000 millones se lograron postergar con el Bopreal I. "Seguramente se podrán postergar como mínimo u$s 3000 millones más con los Bopreal II y III y se saldaron u$s 1200 millones con las Pymes", sostiene la firma dirigida por Miguel Kiguel y Andrés Borenstein.

"Si además parte de las deudas se pagan al CCL podríamos decir que muy pronto las deudas comerciales dejarían de ser una amenaza para la unificación cambiaria", agregó Econviews.

Según Aurum Valores el último impulso en el CCL pudo ser consecuencia de la demanda por el Bopreal que quedó fuera de la licitación cerrada el jueves pasado, dado ante la alta demanada se hizo por un prorrateo del 55% (aproximadamente) que habría dejado 'libres' unos u$s 740 millones que podrían haber ejercido presión en el CCL.

La liquidez de los Bopreal en la plaza va en aumento dado que ya supera un volumen negociado contra cable de u$s 50 millones, con un precio cercano a los 68 dólares.

Semana mipyme

Esta semana se ofrece la serie II hasta cubrir el monto máximo de u$s 2000 millones de valor nominal. Sólo podrán participar empresas del segmento Mipyme que se hayan registrado en el padrón de deudas comerciales.

Las licitaciones restantes, una por semana, estarán abiertas a todos los importadores que hayan registrado sus deudas. "En respuesta a las solicitudes de potenciales interesados, el BCRA ha decidido que la serie II también será autorizada para cotizar en las bolsas y mercados de valores, al igual que las Series 1 y 3", destacó el BCRA en un comunicado.

Si se mantiene el interés por el Bopreal, se regularizaría rápidamente la deuda comercial que dejó el anterior gobierno y llegaría ansiada unificación cambiaria.