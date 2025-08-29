Dólar oficial HOY: así cerró la cotización de este viernes 29 de agosto

La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este viernes, 29 de agosto de 2025 alcanzó los $ 1.360, cifra que demuestra una diferencia de -0,73% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una leve alza en comparación con los días anteriores, marcando un incremento constante desde el día 1 de esta tendencia, lo que refleja una creciente presión en el mercado cambiario.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 19.72%, es mayor que la volatilidad anual del 17.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.380, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.052,5.

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: