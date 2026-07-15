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La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este miércoles, 15 de julio de 2026 alcanzó los $ 1.445, cifra que señala una diferencia de -0,34% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores, marcando un cambio notable en el comportamiento del mercado. Esta evolución puede indicar una corrección en la demanda o factores económicos que afecten su estabilidad, lo que genera incertidumbre entre los operadores y consumidores. Es importante seguir de cerca esta tendencia para evaluar sus posibles implicaciones a corto y largo plazo.

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La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 17.24%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 31.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

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¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Los que quieran adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).