Al cierre de los mercados de este lunes, 12 de enero de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.440. Esta cifra demuestra una variabilidad de 3,48% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un aumento en su valor. Esta alza puede estar influenciada por factores económicos recientes que han generado mayor demanda por la moneda. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender su posible impacto en el mercado.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 38.95%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 24.84%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.430.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las limitaciones para la compra de divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: