Al cierre de los mercados de este jueves, 16 de abril de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.330. Esta cifra demuestra una variabilidad de -0,74% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Esta alza sugiere un mayor interés en la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos o cambios en la oferta y demanda. La estabilidad de la tendencia en los días previos refuerza la percepción de un entorno favorable para el dólar en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 28.33%, es menor que la volatilidad anual del 30.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).