Días después de conocerse la inflación de marzo, que marcó 3,4% y acumula 32,6% en los últimos 12 meses, los analistas pusieron el ojo en el rumbo económico planteado por el Gobierno. Es que, uno de los pilares planteados por Javier Milei desde el inicio de la gestión es bajar la cifra y llevarla a 0. En este contexto, Ricardo Delgado, economista y titular de la consultora Analytica, consideró que el Ejecutivo enfrenta un dilema de cara a moderar el IPC. “Tiene que tomar nota y ocuparse del problema. Tiene dos caminos posibles”, señaló. Delgado analizó la coyuntura a pocos días de conocerse el porcentaje de inflación del mes pasado. “Me parece que el Gobierno tiene que tomar nota, ocuparse del problema. Claramente el mundo no ayuda, no es un buen contexto sobre todo por el petróleo y el gas. Y ahora viene el invierno, con lo que el gas licuado que vamos a tener que seguir importando, va a ser mucho más caro”, indicó en diálogo con TN. De acuerdo con la mirada del analista, la situación podría “atacarse” por dos vías. “Sostener un tipo de cambio como ancla, para que la inflación baje y sobre todo los alimentos “, mencionó como primer camino. “Hay que pensar ahí el tipo de cambio como instrumento contra la inflación”, agregó. “El otro camino es qué va a hacer con las tarifas. El Gobierno tiene un sendero trazado de aumentos tarifarios y hay que ver si lo va a cumplir. Si no cumple y hace lo mismo del año pasado, planchar tarifas hasta las elecciones, le daría una tasa de subsidios más alta, con lo cual se complica el pilar central que es el frente fiscal", señaló Delgado. “El Presidente lo planteó con toda claridad y honestidad”, remarcó sobre la reacción que tuvo Milei al conocer el dato del INDEC. Por otra parte, el economista señaló otro punto al que, a su criterio, debería apuntar el equipo económico del Gobierno. “Habría que hacer un moderado reseteado de la política económica. Hay que empezar a mirar con más atención las cuestiones vinculadas a la economía real, ingresos, empleo, y, por otro lado, acumular reservas“, detalló. “Se vienen comprando una buena cantidad de dólares, pero Argentina tiene, en relación a su producto generado, una cantidad muy baja. Y eso impide bajar el riesgo país”, apuntó. Al ser consultado acerca del valor del dólar, opinó que, para ser competitivo, debería rondar los $ 1600. “No de la noche a la mañana, sino con un programa planteado explícitamente de compras del Banco Central más agresivas, liberando más liquidez para que se empiece a mover algo”, sostuvo Delgado. “La actividad económica no se va a mover si no mejoras tu ingreso y si no vuelve el crédito. Hoy la tasa de mora de las familias es del 16% y de las Pymes, del 13%“, concluyó.