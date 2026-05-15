La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó este jueves un cambio clave en su estructura operativa que beneficia de forma directa el bolsillo de los contribuyentes. A través de la Resolución Normativa 6, publicada en el Boletín Oficial, se habilitó un mecanismo que permite compensar de manera automática y online los saldos a favor con otras deudas tributarias, acelerando los plazos de devolución de Ingresos Brutos a niveles inéditos. Hasta hoy, los contribuyentes debían esperar el cierre total de la demanda para utilizar ese dinero. Con el nuevo Sistema Único de Compensación, la operación se realiza al inicio del trámite. El director de ARBA, Cristian Girard, confirmó que la agilidad del sistema permitirá que miles de bonaerenses recuperen su capital de trabajo casi de inmediato. Los requisitos para acceder a la devolución en 72 horas son: El proceso se integra al Sistema Único de Demandas (SUD), la plataforma digital que utiliza el organismo para gestionar reclamos y devoluciones tributarias. Una vez que el contribuyente inicia la solicitud, ARBA valida las diferencias entre lo declarado en Ingresos Brutos e IVA, las acreditaciones bancarias y las percepciones informadas. Si los controles resultan positivos, el sistema permite compensar créditos fiscales con deudas registradas de forma inmediata. El usuario solo debe aceptar la operación (con carácter de declaración jurada) y el sistema emitirá un comprobante electrónico con el detalle de las obligaciones canceladas. Esta medida se suma a otras herramientas como el régimen “Riesgo 0” y el Ingresos Brutos Simplificado, que ya alcanza a 1,5 millones de monotributistas. Según los datos oficiales del organismo, estas reformas permitieron reducir el stock de saldos a favor de tres meses a menos de un mes de recaudación. “Pudimos devolver al sector privado alrededor de $1 billón de capital de trabajo, transformando un sistema que antes asfixiaba financieramente a las empresas en un esquema más ágil y previsible", destacó Girard. Con este nuevo esquema, la provincia busca consolidar una administración tributaria más eficiente, eliminando la burocracia administrativa y devolviendo liquidez a las pymes y autónomos bonaerenses en un contexto económico complejo.