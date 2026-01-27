La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este martes, 27 de enero de 2026 alcanzó los $ 1.415, cifra que demuestra una diferencia de 0,36% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado durante los últimos tres días consecutivos. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la demanda por la moneda estadounidense, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre económica o expectativas de devaluación del peso. La tendencia al alza indica que los agentes económicos están ajustando sus expectativas en función de la situación actual del mercado.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 46.56%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 26.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.400.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: