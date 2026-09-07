En esta noticia Los funcionarios con mayor patrimonio

Las declaraciones juradas de 2025 presentadas ante la Oficina Anticorrupción muestran fuertes diferencias dentro del equipo económico que conduce el ministro Luis Caputo.

José Luis Daza encabeza el listado con un patrimonio de casi $ 26.000 millones para el final de ese año, seguido por el propio ministro de Economía, que declaró más de $ 19.500 millones.

Bienes en el exterior, inversiones financieras, participaciones societarias, propiedades y dólares explican buena parte de los patrimonios que son de acceso público.

El equipo económico que lidera Luis Caputo reúne funcionarios con trayectorias, responsabilidades y patrimonios muy diferentes. Las declaraciones juradas correspondientes a 2025, presentadas ante la Oficina Anticorrupción, permiten construir un ránking de acuerdo con el monto consignado aunque en el caso de inmuebles y otros bienes se trata de los valores fiscales y no de mercado.

Para elaborar el listado se tomaron los valores brutos declarados, sin descontar las deudas y sin aplicar un ajuste por inflación.

Los funcionarios con mayor patrimonio

José Luis Daza, secretario de Política Económica: $ 25.971.894.213,14 Luis Caputo, ministro de Economía: $ 19.509.370.287,24. Santiago Bausili, presidente del BCRA: $ 4.174.513.840,92. Andrés Edgardo Vázquez, director ejecutivo de ARCA: $ 1.004.120.838,66. Juan Pazo, extitular de ARCA: $ 997.262.062,44. Pablo Quirno, exsecretario de Finanzas: $ 710.583.323,78 (al comienzo de 2025) Martín Vauthier, exdirector BICE y actual director BCRA: $ 707.191.295,28 Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva: $ 652.659.633 Felipe Núñez, director BICE: $ 298.740.964,38 Carlos Guberman, secretario de Hacienda: $ 176.707.701,56.

El primer lugar quedó para José Luis Daza, secretario de Política Económica y virtual viceministro de Caputo. Asumió en septiembre de 2024 y conservó el mismo cargo durante 2025 y lo que va de 2026. Su patrimonio pasó de $ 24.514,3 millones al cierre de 2024 a $ 25.971,9 millones un año después.

El incremento nominal fue de $1.457,6 millones, equivalente al 5,95%.

La mayor parte del patrimonio de Daza está ubicada en el exterior. Declaró una casa en Estados Unidos valuada en $ 2.458,2 millones (alrededor de 1.6 millones de dólares), depósitos en dólares por más de $ 2.900 millones, y una extensa cartera de títulos y acciones. Sus inversiones incluyen bonos de Egipto, Angola y Turquía, además de títulos de Petrobras y Pemex, junto con tenencias vinculadas a bancos y empresas tecnológicas.

También reportó posiciones en Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, Mercado Libre, Meta, Coinbase, YPF, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y Vista Energy, entre otras compañías. A esto se suman participaciones en Senda Digital Assets y Clocktower Latin American Technologies.

Luis Caputo se ubica en el segundo lugar. Se desempeñó como ministro de Economía durante 2024 y 2025 y continúa al frente del Ministerio de Economía en 2026. Su patrimonio pasó de $ 11.851,2 millones declarados al cierre de 2024 a $ 19.509,4 millones al cierre de 2025. La diferencia nominal alcanzó los $ 7.658,2 millones, lo que representa un crecimiento del 64,62%.

El principal activo declarado por Caputo es una cuenta corriente en dólares en el exterior valuada en $ 11.738,4 millones. También declaró una participación del 89% en Palmeral Chico SA, valuada en $ 2.288,8 millones, una participación en Ancora Investments por $ 888,6 millones y el 33,33% de Sacha Rupaska SA por $ 459,6 millones.

Su declaración también incluye un campo con vivienda en Alberti valuado en $1.290,2 millones, un departamento en la ciudad de Buenos Aires por $587,8 millones, un terreno en Benavídez, una propiedad en Villa La Angostura y una participación heredada en un departamento en Recoleta. Declaró tres vehículos, un yate, un bote inflable y un cuatriciclo. Sus deudas cayeron de $193,9 millones a comienzos de 2025 a $21,9 millones al cierre del año.

El tercer lugar es para Santiago Bausili, presidente del Banco Central desde diciembre de 2023, cargo que ocupó durante 2024 y 2025 y que continúa ejerciendo. Su patrimonio pasó de $ 3.222,7 millones a $ 4.174,5 millones, una suba nominal de $ 951,8 millones, equivalente al 29,53%.

Bausili declaró una casa en Uruguay valuada en $ 442,5 millones, una participación del 50% en una vivienda en San Isidro por $ 431,8 millones, dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires y un terreno en Pilar.

También reportó cuatro vehículos y una extensa cartera de inversiones locales y en el exterior. Entre sus activos figuran tenencias en Pampa Holding, bonos argentinos, Global X MSCI Argentina, Tesla, Invesco QQQ, un fondo de liquidez en dólares de Invesco, un ETF de Japón, Samsara y fondos comunes de inversión. Sus deudas al cierre del período totalizaron $ 1,8 millones.

Andrés Vázquez ocupó el cuarto lugar, con bienes, depósitos y dinero por $ 1.004,1 millones al cierre de 2025. Un año antes había declarado $620,6 millones, es decir que su patrimonio bruto creció $383,6 millones, o 61,81%.

Vázquez fue designado director general de la Dirección General Impositiva de ARCA en octubre de 2024. Ocupó ese cargo durante gran parte de 2025 y, el 18 de diciembre, reemplazó a Juan Pazo como director ejecutivo del organismo recaudador, puesto que mantiene en 2026.

Su declaración de 2024 incluía ocho propiedades. Las más significativas eran un departamento utilizado como vivienda en la ciudad de Buenos Aires, valuado en ese momento en $334,8 millones, y otro departamento con cochera recibido por herencia, valuado en $ 182,9 millones. También reportó propiedades en Quilmes, Mar del Plata, Pilar y Garín, además de una cochera en la ciudad de Buenos Aires.

Al cierre de 2025, el departamento utilizado como vivienda estaba valuado en $ 440,4 millones, mientras que la propiedad heredada alcanzaba los $ 240,6 millones. También declaró un departamento en Quilmes destinado a renta, otra propiedad con cochera en la misma localidad, una propiedad en Mar del Plata, una casa quinta en Pilar y una cochera en Buenos Aires.

La casa en Garín que figuraba en su declaración de 2024 ya no aparecía entre sus bienes al cierre de 2025. En cambio, sumó dos vehículos: un Mini John Cooper Works 2024, valuado en $77,2 millones, y una Ford EcoSport Titanium 2015, valuada en $10,4 millones.

El presidente, Javier Milei junto con las "tres anclas".

También reportó un plazo fijo en dólares por $ 29,3 millones, obligaciones negociables de Edenor por $61,1 millones, depósitos en Estados Unidos y créditos fiscales. Sus deudas, que a fines de 2024 eran de $1,96 millones, cayeron a cero al cierre de 2025.

Juan Pazo lo sigue de cerca, con $ 997,3 millones. Durante 2024 ocupó varios cargos en el área de producción: secretario de Industria y Desarrollo Productivo, secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y, desde agosto, secretario de Coordinación de la Producción. En diciembre de ese año pasó a ser director ejecutivo de ARCA.

Pazo se mantuvo al frente de ARCA durante gran parte de 2025 y dejó el cargo el 18 de diciembre. Desde entonces no ocupa un cargo formal en el Gobierno y anunció su regreso al sector privado.

Había declarado $ 726,1 millones al cierre de 2024. Un año después reportó $ 997,3 millones, lo que representa un incremento de $271,1 millones, o 37,34%. Entre sus principales activos figuran un campo sin vivienda en Gualeguaychú valuado en $ 267,2 millones , una camioneta Ford F-150, dólares en efectivo y participaciones en Caracu Quemado SRL, Juan y Juan SRL e Invernea SA.

También declaró créditos contra esas empresas y fondos comunes de inversión. Sus deudas se mantuvieron en $ 160.000.

Pablo Quirno, por su parte, se desempeñó como secretario de Finanzas durante 2024 y continuó en ese cargo hasta octubre de 2025, cuando fue designado ministro de Relaciones Exteriores donde permanece al frente.

Su declaración anual reporta $ 710,6 millones al comienzo de 2025, pero no consigna bienes al cierre del período.

Al cierre de 2024 había declarado $ 438,8 millones. Por lo tanto, el monto informado a comienzos de 2025 fue $ 271,8 millones superior, una diferencia del 61,95%. Sus bienes incluían un departamento en la ciudad de Buenos Aires, una casa en la provincia de Buenos Aires, dos vehículos, una cuenta en dólares en el exterior por $ 120,3 millones, $ 111 millones en efectivo y bienes del hogar valuados en $ 162,8 millones.

Martín Vauthier declaró $ 707,2 millones al cierre de 2025, frente a $606,8 millones al cierre de 2024. Su patrimonio creció $100,4 millones, o 16,54%.

Se desempeñó como director titular del BICE durante 2024 y 2025. Si bien había sido reelegido inicialmente para los ejercicios 2026 y 2027, en marzo de 2026 pasó al directorio del Banco Central. Fue designado “en comisión” con efecto desde el 13 de marzo, y su mandato vence en septiembre de 2028.

Vauthier declaró una casa en Villa Rosa valuada en $ 339,5 millones, un departamento en la ciudad de Buenos Aires y una cartera compuesta principalmente por bonos soberanos argentinos. También reportó acciones de Telecom y una participación en Los Pilares Club SA. Sus deudas aumentaron de $44,2 millones a $93,1 millones.

Pablo Lavigne se ubicó en el octavo lugar, con $ 652,7 millones. Durante gran parte de 2024 se desempeñó como secretario de Industria y Comercio, y en diciembre pasó a la Secretaría de Coordinación de la Producción. Mantuvo ese cargo durante todo 2025 y, tras la salida de otros funcionarios del área, asumió también las responsabilidades de Industria, Comercio y Pymes.

En 2026 continúa como secretario coordinador y retiene esas responsabilidades de manera temporaria. Su patrimonio pasó de $ 428,5 millones al cierre de 2024 a $ 652,7 millones en 2025. El incremento fue de $224,2 millones, equivalente al 52,32%.

Declaró un Volkswagen Virtus 2025, dólares en efectivo y en caja de ahorro, y una cartera compuesta por acciones y títulos de Transportadora de Gas del Sur, Pampa Holding, Grupo Financiero Galicia, Supervielle, Cresud, IRSA y Telecom, además de bonos soberanos argentinos. No reportó deudas.

Felipe Núñez registró la mayor variación porcentual del grupo. Pasó de $ 94,7 millones en 2024 a $ 298,7 millones en 2025, un incremento de $204 millones, o 215,32%.

Se desempeñó como director titular del BICE durante ambos años y fue reelegido para los ejercicios 2026 y 2027. El principal cambio fue la incorporación de una participación del 50% en una vivienda en San Isidro, valuada en $191,6 millones y adquirida mediante un crédito hipotecario.

También declaró dólares en efectivo, una Nissan Kicks, tenencias en YPF, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia, bonos del Tesoro y honorarios del directorio del BICE pendientes de cobro.

Carlos Guberman cierra el ranking con $ 176,7 millones. Se desempeñó como secretario de Hacienda durante 2024 y 2025 y continúa en ese cargo en 2026. Había declarado $ 85,6 millones al cierre de 2024, es decir que su patrimonio creció $91,1 millones, o 106,5%.

Sus principales activos son una participación del 50% en un departamento en la ciudad de Buenos Aires, valuada en $70,3 millones, y una participación del 50% en un Chevrolet Cruze. También reportó $26 millones en efectivo, US$37.200 valuados en $53,8 millones, y saldos en cuentas bancarias y fondos comunes de inversión. No reportó deudas.

El listado no incluye a Federico Furiase, pese a que continúa siendo parte del equipo económico como director del Banco Central. El funcionario presentó su declaración jurada correspondiente a 2024, en la que reportó bienes, depósitos y dinero por $ 44.980.833,48, pero no presentó la declaración correspondiente a 2025.

Por lo tanto, no existe una cifra actualizada que permita incluir a Furiase en el ranking ni calcular la evolución de su patrimonio entre ambos períodos.