Quién es quién en el equipo económico de Caputo: el ranking de los funcionarios con mayor patrimonio
Las declaraciones juradas de 2025 revelan fuertes diferencias entre los principales funcionarios. Quiénes concentran las mayores fortunas, cuánto crecieron sus patrimonios y quién registró la mayor variación.
Las principales empresas de la Bolsa argentina recuperaron cerca de u$s 8.900 millones de valor de mercado desde comienzos de marzo, luego de atravesar una fuerte corrección durante el arranque del año.