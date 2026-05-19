El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este martes, 19 de mayo de 2026 es de $ 1.370 para la compra y $ 1420.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad del dólar oficial en la última semana, del 33.89%, es mayor que la volatilidad anual de 29.98%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.495, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1400.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.