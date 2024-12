Dólar volátil: el BCRA sigue al acecho para intervenir ante el efecto de fin de año

La mirada de los operadores del mercado vuelve a centrarse sobre los volúmenes diarios de negociación en los títulos de deuda en dólares. El objetivo: tratar de identificar las intervenciones del Banco Central, si los hubiera, con las que busca contener el recalentamiento de los dólares paralelos y el ensanche de la brecha cambiaria.

Todo parece indicar, de acuerdo con los operadores, que el Central mermó la intervención cambiaria el lunes, en comparación con lo observado en las jornadas anteriores, cuando el repunte de los paralelos lo forzó a utilizar el mecanismo de esterilización de pesos que tenía pausado desde octubre.

PPI destaca que el lunes, última jornada normal de operaciones, el avance un poco más moderado del precio del dólar se dio con un volumen negociado en GD30 y AL30 T+1 en MEP y CCL en niveles habituales. El monto cayó a u$s 65 millones, menos de la mitad de los u$s 133 millones que se negociaron en la jornada previa.

El bróker de Bolsa resalta que el monto operado estuvo en línea con el promedio diario de u$s 60 millones de diciembre y u$s 61 millones de los últimos tres meses, excluyendo lo sucedido entre el miércoles y viernes de la semana pasada, cuando el repunte de negociaciones a más del doble evidenció la intervención del Central.

Los movimientos le lleva a concluir que la autoridad monetaria habría reducido los niveles de intervención sobre los dólares financieros, en una jornada en la que, según las variaciones intradiarias que se registraron, hubo menor presión de demanda de divisas.

Outlier también estima que el BCRA redujo los niveles de intervención, pero destacada que sigue la presión alcista, teniendo en cuenta los avances de 0,8% que llevaron al MEP y al CCL a $ 1150 y $ 1165, respectivamente. Esto "apoya la idea de que la intervención es más para moderar la volatilidad que para mantenerlo en niveles particulares".

De todas formas, de acuerdo con la consultora, los volúmenes operados en los títulos utilizados para el MEP y CCL mostraron una moderación, lo que podría sugerir que se trata de compras residuales, ya que no está observando ventas importantes de otros instrumentos financieros.

El mercado informal, en cambio, parece no querer plegarse al movimiento de los dólares financieros. El repunte diario de 3,5% situó al dólar blue nuevamente en $ 1200 y los operadores del mercado estiman que corresponde a poca liquidez en la plaza, en medio de las celebraciones navideñas y en la previa a las vacaciones de verano.

Señal al mercado



Los registros del BCRA revelaron que la semana pasada el Tesoro le compró u$s 1456 millones con pesos que tiene en su cuenta. Tras la operación, de acuerdo con la consultora 1816, la Base Monetaria amplia volvió a ubicarse por debajo de $ 47,7 billones y el stock de pesos del Tesoro en el Central quedó en $ 6,1 billones, el nivel más bajo desde mayo.

La transacción, de acuerdo con los analistas del mercado, serviría para enviar una señal de "destrucción" de pesos a través de esa vía y/o mostrar la tenencia de divisas disponibles con miras a los vencimientos de deuda de julio, luego de las compras que realizó meses atrás para cubrir los pagos de enero.

Los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA quedaron así en u$s 5553 millones. En enero, hay que pagar u$s 3350 millones, aunque u$s 1050 millones ya fueron girados a Nueva York. Según Outlier, lo que tiene el Tesoro entre lo depositado y lo girado (u$s 6600 millones) alcanza para pagar lo de enero enero y casi todo lo de julio, que es un monto muy similar.