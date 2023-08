Dólar más intervenido: qué espera el mercado con el nuevo esquema que anunció Massa

El mercado aguarda señales sobre cuál será la banda cambiaria que llevará al ministro Sergio Massa a intervenir con más fuerza sobre los dólares financieros con parte del monto que el FMI envió al país, según aseguró el funcionario tras la aprobación del desembolso, con el objetivo de contener la presión alcista durante el proceso electoral.

Massa no indicó cuál será el rango de acción y tampoco detalló con cuánto contará para hacerlo, aunque aseguró que se multiplicó por cinco la capacidad de intervención. Pero los analistas lo ponen en duda porque calculan que el excedente del desembolso, tras los pagos de deuda, es ínfimo o nulo.

Emiliano Anselmi, economista jefe de Portfolio Personal Inversiones, se muestra escéptico ante la mayor capacidad de intervención porque, según sus cuentas, tras los pagos de deuda previstos hasta noviembre no quedará un excedente del desembolso, por lo que considera que el anuncio de Massa es "una no noticia, porque ganó cero espacio" para contener al dólar financiero.

Lo que podría hacer el Gobierno, de acuerdo con Anselmi, es seguir interviniendo de la misma manera en lo que viene haciendo hasta ahora. En las últimas jornadas, indicó, lo ha estado haciendo con un promedio de u$s 20 millones por día, montos muy inferiores en comparación con los u$s 100 millones diarios que utilizó en la semana previa a las PASO.

Anselmi estima que, tras el desembolso del organismo multilateral de crédito, las reservas internacionales netas del Central mejoraron hasta ubicarse en terreno negativo por u$s 4000 millones. Las tenencias brutas, según la estimación preliminar de la entidad, se ubican apenas por debajo de los u$s 29.000 millones.

El economista Gabriel Caamaño tampoco cree que el Gobierno tenga margen para intervenir con fuerza sobre los dólares financieros por la escasez de reservas. Pero, en tal caso, prevé que buscará que la brecha se mantenga en los niveles actuales, alrededor del 100%. No menor a ese nivel porque tendría que ganar muchas más divisas y "no las tiene".



Desde la asunción de Massa como ministro de Economía, la brecha entre el oficial y el CCL exhibe un promedio del 98%. El mínimo, hasta ahora, es del 92%, al cual descendió en marzo pasado. Pero en un contexto como el actual, aún más desafiante, será difícil que caiga por debajo de esos niveles, advierte Claudio Caprarulo, director de Analytica.

Además de la escasez de reservas, las bandas cambiarias anunciadas no tendrían mucha incidencia porque al no indicarle al mercado cuál es el rango, no tendría efecto sobre las expectativas, de acuerdo con Francisco Ballester, director de MindY Economics. Además, resalta, se aplicarían en un mercado como el MEP, que igualmente ya está muy restringido.



El especialista destaca además que por la diferencia actual entre el precio del MEP y el informal los inversores y ahorristas tienen mayores incentivos para dolarizarse a través de la plaza financiera, lo que genera más presiones alcistas sobre la cotización. La diferencia, desde su perspectiva, se da principalmente por las restricciones, más allá de la intervención.

El anuncio de las bandas de intervención trajo a la memoria de muchos el esquema que, en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, implementó el entonces presidente del Banco Central, Guido Sandleris, cuando estableció mínimos y máximos en la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios, cuando no había cepo y el acceso al dólar era totalmente libre.

Pero los economistas resaltan que no es comparable porque, para empezar, el esquema de intervención de 2018 era sobre el mercado oficial y el rango estaba previamente anunciado. Además, en aquel momento el Gobierno tenía aval para vender cuando pasara la banda superior con las mismas divisas que compraba cuando la cotización perforaba la banda inferior.