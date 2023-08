Qué pasará con el dólar tras los nuevos desembolsos del FMI

El mercado advierte que el ministro Sergio Massa no tiene mucho margen, en caso de tener el aval para hacerlo, para intervenir sobre el mercado de bonos para calmar a los dólares financieros con las divisas que enviará el Fondo Monetario Internacional, por lo que prevén que seguirá la presión cambiaria en medio del proceso electoral.

El titular del Palacio de Hacienda, que este miércoles se reunirá en Washington con la presidente del organismo multilateral de crédito, Kristalina Georgieva, espera obtener un desembolso superior a los u$s 7500 millones previstos inicialmente.

Uno por uno, los bonos que recomienda la City para cubrirse de la inflación en 190%

Con el monto que enviará al país, además de afrontar los próximos vencimientos de deuda con el mismo organismo y reponer unos u$s 1800 millones de los préstamos "puentes" que otorgaron CAF y Qatar, se podrán reforzar las reservas del Banco Central, que están en niveles alarmantes, para abastecer la demanda de divisas de los importadores.

Además, según aseguró Massa la semana pasada en una entrevista televisiva, "claramente" del desembolso del organismo también quedarán divisas para intervenir en el mercado financiero, con el objetivo de contener las fuertes presiones alcistas que se registran en las cotizaciones de los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).



Pablo Repetto, jefe de investigación de Aurum Valores, señaló que el desembolso del FMI debería ser de, por lo menos, u$s 6100 millones, ya que los pagos al mismo organismo desde septiembre hasta el cambio de Gobierno ascienden a casi u$s 4300 millones, a los cual se suman los u$s 1800 millones que deberán ser reintegrados a CAF y al Estado de Qatar.

Un monto menor, destacó, sería "negativo" porque no alcanzaría para cubrir los pagos pasados y futuros. Entre u$s 6100 millones y u$s 8000 millones es el rango que descuenta el mercado, aunque con esas cifras la capacidad de intervención "luce menguada" para intervenir, salvo que se acumulen divisas de forma genuina, de acuerdo con Repetto.

El economista Gabriel Caamaño calcula que, tras apartar los compromisos de deuda pasados y futuros, como mucho, quedarán u$s 1000 millones, lo cual considera con un monto insuficiente para intervenir en los dólares financieros y mantenerlos en calma hasta finales de octubre, cuando se realicen las elecciones generales.

"Octubre está lejos. No creo que ese monto alcance. La brecha cambiaria está muy alta y no la van a poder bajar. A lo sumo, la podrán mantener entre 100% y 120%, que es muy alta. Con u$s 1000 millones o u$s 1200 millones está complicado. Me parece que Massa está vendiendo que tiene más de lo que realmente tiene y permisos que no tiene", afirmó Caamaño.

Además, de acuerdo con el especialista, el monto para intervenir se verá limitado porque el Central deberá guardar divisas para abastecer a la demanda para abonar importaciones. En caso de restringir aún más esa demanda, el efecto negativo se verá por el lado de la actividad económica y los precios.

Camilo Tiscornia, director de C&T, advierte que dar señales de intervención sobre los dólares financieros terminaría siendo un "arma de doble filo" cuando se cuenta con pocos recursos, porque los inversores aprovecharían para comprar divisas al principio, con la expectativa de que después se acabarán las reservas para seguir conteniendo las cotizaciones.

"En un contexto como este, con reservas netas negativas, con los montos que queden del desembolso del Fondo es muy poca la capacidad que habrá para intervenir sobre los dólares financieros. Sobre todo, si las elecciones generan miedo. Así que la presión alcista sobre el dólar MEP puede ser muy fuerte", sostuvo Tiscornia.

Sin embargo, más allá de la capacidad que tendrá el equipo económico para intervenir con los montos estimados, los analistas destacan que primero dependerá de que las autoridades del FMI den el aval para realizar la operatoria de contención sobre las cotizaciones alternativas del dólar con las divisas que enviará el organismo, a pesar de la afirmación de Massa.