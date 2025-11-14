Estados Unidos confirmó un acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina este jueves por la noche. De esta manera, la medida podría tener influencia en el precio del dólar en el Banco Nación este viernes 14 de noviembre.

Como en cada día semanal, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa el valor oficial de la moneda norteamericana a las 11 de la mañana. Posteriormente, las casas de cambio y operadores informales detallarán el precio del blue minutos después.

Money, US dollar. A woman counting dollar bills. Close up photo. Concept for economy and personal finance. Fuente: Shutterstock rafastockbr

¿A cuánto está el dólar oficial en el Banco Nación este viernes?

Por el momento, la cotización del dólar en el Banco Nación se estableció de esta manera:

Compra: $ 1380

Venta: $ 1430

Vale destacar que, durante esta semana, el valor oficial de la moneda estadounidense bajó unos $ 15 a partir del lunes y llegó a su nivel más bajo en el último mes.

Durante este jueves, el mercado abrió a $ 1435 para la venta y $ 1385 para la compra. Se mantuvo de la misma manera durante el mediodía y la tarde, aunque para el cierre, bajó $ 5.

¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?

Tipo de dólar Compra Venta Variación Blue $ 1415 $ 1435 0% Oficial $ 1380 $ 1380 0% MEP $ 1457,52 $ 1458,13 -0,27% Contado con liqui $ 1476,47 $ 1484,05 0,33% Mayorista $ 1411 $ 1417 0% Turista $ 1794 $ 1859 0%

¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?