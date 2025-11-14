En esta noticia

Estados Unidos confirmó un acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina este jueves por la noche. De esta manera, la medida podría tener influencia en el precio del dólar en el Banco Nación este viernes 14 de noviembre.

Como en cada día semanal, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa el valor oficial de la moneda norteamericana a las 11 de la mañana. Posteriormente, las casas de cambio y operadores informales detallarán el precio del blue minutos después.

Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 14 de noviembre minuto a minuto

Con el dólar en baja, el Gurú del Blue recomienda dos inversiones bomba: “Es mejor vender...”
Fuente: Shutterstockrafastockbr

¿A cuánto está el dólar oficial en el Banco Nación este viernes?

Por el momento, la cotización del dólar en el Banco Nación se estableció de esta manera:

  • Compra: $ 1380
  • Venta: $ 1430

Vale destacar que, durante esta semana, el valor oficial de la moneda estadounidense bajó unos $ 15 a partir del lunes y llegó a su nivel más bajo en el último mes.

Durante este jueves, el mercado abrió a $ 1435 para la venta y $ 1385 para la compra. Se mantuvo de la misma manera durante el mediodía y la tarde, aunque para el cierre, bajó $ 5.

Ranking definitivo: la moneda más fuerte de América Latina, ¿en qué puesto quedó el peso argentino?

¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?

Tipo de dólarCompraVentaVariación
Blue$ 1415$ 14350%
Oficial$ 1380$ 13800%
MEP$ 1457,52$ 1458,13-0,27%
Contado con liqui$ 1476,47$ 1484,050,33%
Mayorista$ 1411$ 14170%
Turista$ 1794$ 18590%

¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?

BancoCompraVenta
Santander$ 1385$ 1435
Macro$ 1375$ 1435
ICBC$ 1375$ 1435
Galicia$ 1380$ 1430
Nación$ 1380$ 1430
Ciudad$ 1375$ 1435
Provincia$ 1375$ 1435
Patagonia$ 1390$ 1440
Columbia$ 1390$ 1430
Supervielle$ 1387$ 1427
BBVA$ 1385$ 1435