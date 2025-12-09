Abrió nuevamente el mercado después de tres días sin actividad tras el feriado del lunes por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. De esta manera, este martes 9 de diciembre, el dólar oficial bajó $ 5 en el Banco Nación a comparación con viernes pasado.

Durante las 10 de la mañana, la entidad estatal difunde el precio oficial de la moneda norteamericana. Minutos más tarde, se sabrá a cuánto cotiza el blue, de acuerdo a las casas de cambio y los operadores informales.

Foto: Shutterstock.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial este martes?

El pasado viernes, el dólar cerró en $ 1465 para la venta y $ 1415 para la compra. Ahora, el BNA informó que su precio bajó $ 5 y así está la cotización este martes:

Compra : $ 1410

Venta: $ 1465

Vale destacar que, durante ese último día de mercado, la moneda norteamericana estuvo en los $ 1470, lo cual siguió con una tendencia a la baja después de que cotizara a $ 1480 el martes anterior.

No obstante, para las 15 horas, la entidad informó que el precio del dólar bajó $ 5 antes del cierre de la jornada.

¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?

Tipo de dólar Compra Venta Variación Blue $ 1415 $ 1435 0,35% Oficial $ 1410 $ 1460 0% MEP $ 1474,61 $ 1477,88 -0,27% Contado con liqui $ 1502,69 $ 1513,08 -0,69% Mayorista $ 1438 $ 1440 -0,69% Turista $ 1833 $ 1898 -0,68%

¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?