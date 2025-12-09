En esta noticia
Abrió nuevamente el mercado después de tres días sin actividad tras el feriado del lunes por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. De esta manera, este martes 9 de diciembre, el dólar oficial bajó $ 5 en el Banco Nación a comparación con viernes pasado.
Durante las 10 de la mañana, la entidad estatal difunde el precio oficial de la moneda norteamericana. Minutos más tarde, se sabrá a cuánto cotiza el blue, de acuerdo a las casas de cambio y los operadores informales.
¿A cuánto cotiza el dólar oficial este martes?
El pasado viernes, el dólar cerró en $ 1465 para la venta y $ 1415 para la compra. Ahora, el BNA informó que su precio bajó $ 5 y así está la cotización este martes:
- Compra: $ 1410
- Venta: $ 1465
Vale destacar que, durante ese último día de mercado, la moneda norteamericana estuvo en los $ 1470, lo cual siguió con una tendencia a la baja después de que cotizara a $ 1480 el martes anterior.
No obstante, para las 15 horas, la entidad informó que el precio del dólar bajó $ 5 antes del cierre de la jornada.
¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?
|Tipo de dólar
|Compra
|Venta
|Variación
|Blue
|$ 1415
|$ 1435
|0,35%
|Oficial
|$ 1410
|$ 1460
|0%
|MEP
|$ 1474,61
|$ 1477,88
|-0,27%
|Contado con liqui
|$ 1502,69
|$ 1513,08
|-0,69%
|Mayorista
|$ 1438
|$ 1440
|-0,69%
|Turista
|$ 1833
|$ 1898
|-0,68%
¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?
|Banco
|Compra
|Venta
|Santander
|$ 1415
|$ 1465
|Macro
|$ 1410
|$ 1470
|ICBC
|$ 1405
|$ 1455
|Galicia
|$ 1410
|$ 1460
|Nación
|$ 1410
|$ 1460
|Ciudad
|$ 1410
|$ 1470
|Provincia
|$ 1405
|$ 1465
|Patagonia
|$ 1405
|$ 1465
|Columbia
|$ 1425
|$ 1465
|Supervielle
|$ 1425
|$ 1463
|BBVA
|$ 1410
|$ 1460