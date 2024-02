Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este miércoles 7 de febrero

El dólar oficial hoy miércoles 7 febrero cotiza a $ 808,50 para la compra y $ 848,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación luego de aumentar 50 centavos este martes en la segunda rueda de la semana.

Asimismo, el dólar tarjeta se ofrece a $ 1357,60 para la venta tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

El dólar blue, en tanto, cotiza a $ 1125 para la compra y $ 1145 para la venta. De esta forma, la brecha cambiaria del informal se posiciona en 34,5% respecto del dólar oficial.

El Banco Central (BCRA) compró este martes divisas por u$s 167 millones. De esta forma, la entidad monetaria continúa el 2024 con compras por u$s 3729 millones a lo largo de enero.

El acumulado de adquisición de dólares a través del mercado de cambios asciende a u$s 6564 millones desde el pasado 13 de diciembre, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso el salto devaluatorio.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 7 de febrero

El dólar oficial hoy miércoles 7 de febrero cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 820,000 895,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 808,550 848,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 824,500 882,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 825,000 885,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 825,000 885,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 820,000 880,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 825,000 885,000 BRUBANK S.A.U. 780,000 875,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 805,000 880,500 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 808,510 848,490 BANCO BMA S.A.U. 820,000 895,000 BANCO MACRO S.A. 820,000 895,000 BANCO PIANO S.A. 820,000 883,500 CAMBIOS ONLINE SA 820,000 835,000

El Banco Central evitará una rápida apreciación del tipo de cambio real, aunque no aclaró si acelerará el ritmo del crawling peg o se realizará otro ajuste discreto en el corto plazo: "Además, se unificaría el mercado de cambios este año, de manera gradual", especula Invecq, la consultora de Esteban Domecq, en un informe reciente.

