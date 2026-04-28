Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 27 de abril de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.565,5 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 4.07%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.10%. En la última sesión, la cotización del Dólar subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia bajista: predominaron los descensos, con repuntes puntuales al inicio y un cierre en leve recuperación tras una racha de cuatro caídas consecutivas, dejando un saldo neto negativo. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con días anteriores. Este incremento sugiere un aumento en la confianza del mercado y podría atraer más inversiones en la moneda. Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Compra o vende dólares solo en bancos y casas de cambio autorizadas y vigiladas; compara la TRM, tasas y comisiones y solicita comprobante. Si usas plataformas, verifica su licencia y reputación, paga por medios electrónicos y desconfía de ofertas en redes sociales o precios muy por debajo del mercado.