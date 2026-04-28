Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este martes, 28 de abril de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.636,47 pesos colombianos. En la última semana, el dólar subió 1.78%, pero en el último año acumula una caída de -10.10%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 15.13%, superior al 14.20% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. En las dos últimas sesiones, el Dólar subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el dólar inició con dos alzas, retrocedió, repuntó, encadenó cuatro caídas consecutivas y cerró con dos avances, mostrando volatilidad y un rebote final. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza por segundo día consecutivo. Este aumento refleja una mayor demanda de la moneda, lo que podría afectar el mercado cambiario en los próximos días. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este martes, 28 de abril de 2026, El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 363647.00 pesos colombianos; a la tasa de 3636.47 pesos colombianos por dólar, 200 dólares cuestan 727294.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1818235.00 pesos colombianos.