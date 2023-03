Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este martes 28 de marzo

El dólar oficial hoy martes 28 de marzo opera en los $ 205,50 para la compra y $ 213,50 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar turista cotiza a $ 427. El dólar mayorista se encuentra a $ 207,02 y $ 207,42, en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central finalizó el lunes su intervención en el mercado de cambios con ventas por u$s 95 millones para atender las necesidades del mercado. Así, acumula en lo que va de marzo ventas por u$s 1.554 millones y en el año totaliza un rojo de u$s 2.614 millones.

El dólar blue hoy martes 28 de marzo cotiza a $ 386 para la compra y $ 390 para la venta.



El dólar informal volvió a subir -ganó $ 1- tras el zigzagueo de la semana pasada cuando tuvo subas de $ 12 entre el lunes y martes, y luego disminuyó $ 5 en las dos jornadas siguientes luego de la reunión que Sergio Massa pactó con bancos y ALYCs para anunciar el canje de bonos con organismos públicos.

La brecha cambiaria se posiciona en el 82,6% respecto al dólar minorista y en el 89,5% respecto al mayorista.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 28 de marzo

Este martes 28 de marzo el dólar minorista cotiza $ 213,50 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 206,000 216,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 205,550 213,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 206,750 214,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 206,510 215,190 BANCO SUPERVIELLE S.A. 206,000 215,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 206,250 214,250 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 206,000 214,000 BRUBANK S.A.U. 207,000 216,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 203,400 213,400 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 206,260 213,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 205,400 214,600 BANCO MACRO S.A. 205,000 215,000 BANCO PIANO S.A. 209,500 211,290 CAMBIOS ONLINE SA 208,000 210,000

Una mayor demanda de dólares por los bancos se unió a la fuerte venta del BCRA

Dos bancos privados líderes del mercado importaron la semana pasada u$s 250 millones desde los Estados Unidos para estar abastecidos de billetes físicos para el caso en que los ahorristas se lo demandaran.

Esta importación fue previa a los pedidos de las entidades del sistema al Banco Central por u$s 54,4 millones en billetes para hacer frente a hipotéticas extracciones de los clientes en las sucursales, según trascendió.

