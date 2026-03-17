El dólar oficial hoy martes 17 de marzo se ofrece a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa bajó 5 pesos durante el lunes y se ubica, de esta forma, por debajo del nivel en el que cerró febrero ($ 1420). Además, se ofrece $ 65 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa a $ 1362,30 para la compra y $ 1412,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1632,48. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1839,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy lunes 16 de marzo cotiza a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. Desde que arrancó el año, en tanto, el paralelo acumula una baja de $ 105 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal queda en 0,70%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, hoy lunes la entidad adquirió u$s 50 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 3282 millones en 41 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 44.788 millones. El dólar oficial hoy martes 17 de marzo opera a $ 1415 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: La guerra en Medio Oriente cambió el escenario financiero global. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el dólar se convirtieron en refugios de valor ante el aumento de la incertidumbre en los mercados. Como contracara, los que más sufrieron fueron los activos de países emergentes. El interrogante ahora es cómo incidirá este contexto adverso en las próximas licitaciones del Bonar 2027, el nuevo título en dólares que ofreció el Gobierno. Leé la nota completa en este enlace.