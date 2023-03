Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este martes 14 de marzo

El dólar oficial hoy martes 14 de marzo cotiza a $ 200 para la compra y $ 208,25 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 416,50.

Mientras tanto, el dólar mayorista se posiciona a $ 201,66 y $ 201,86, en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central vendió este lunes el monto más alto de dólares de sus reservas en el último mes. La autoridad monetaria mantiene así su racha negativa en el mercado oficial de cambios, en medio de la fuerte caída de los ingresos de divisas por parte del complejo agroexportador.

La entidad obtuvo hoy un saldo negativo de alrededor de u$s 87 millones, la cifra más elevada desde el pasado 15 de febrero. De esta manera, las ventas netas acumuladas en lo que va de marzo ya superan los u$s 400 millones y el rojo asciende a casi u$s 1490 millones en el año.

El dólar blue martes 14 de marzo cotiza a $ 373 para la compra y $ 377 para la venta.

Con los $ 4 que ganó este lunes, el paralelo lleva aumentado $ 33 desde que comenzó el año. La brecha cambiaria, en tanto, se posiciona en el 83% respecto al dólar minorista y en el 89% respecto al mayorista.

Los tipos de cambio financieros volvieron a marcar subas en sus cotizaciones y continúan ampliando la brecha respecto al dólar informal. La tendencia alcista que vienen mostrando en los últimos días ya produjo nuevos máximos nominales.



A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 14 de marzo

Este martes 14 de marzo el dólar minorista cotiza $ 208,25 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Bancos Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 199,250 209,250 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 200,300 208,200 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 200,750 208,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 201,010 209,690 BANCO SUPERVIELLE S.A. 200,500 209,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 200,250 208,250 BANCO PATAGONIA S.A. 200,750 208,750 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 201,000 209,000 BRUBANK S.A.U. 200,000 209,500 HSBC BANK ARGENTINA S.A. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 201,010 208,200 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 200,000 209,100 BANCO MACRO S.A. BANCO PIANO S.A. 204,000 205,971 CAMBIOS ONLINE SA

El BCRA se prepara a dar a conocer a cuánto se irá la tasa de plazo fijo

Pese a la inflación que se conocerá este martes a las 16, que estará en torno al 6%, en el directorio del Banco Central no tienen planeado subir más la tasa de interés durante la reunión que harán el jueves.

Se basan en que la tasa efectiva anual, o sea renovando capital e interés de un plazo fijo a 30 días, es del 107% anual y supera al alza de precios de los últimos 12 meses.

