El dólar oficial hoy jueves 5 de marzo cotiza a $ 1370 para la compra y $ 1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación. De esta forma, vuelve a la baja tras subir $ 20 en la jornada de ayer. La divisa viene de cerrar febrero con una baja acumulada de $ 45. Además, se ubica $ 60 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1367,3 para la compra y $ 1417,2 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1614,52. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1846 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy jueves 5 de marzo cotiza a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta. El paralelo también culminó febrero con $ 45 de caída. Desde que arrancó el año, en tanto, acumula una baja de $ 115 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es nula. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el miércoles la entidad adquirió u$s 40 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 2839 millones en 38 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.208 millones. El dólar oficial hoy jueves 5 de marzo opera a $ 1420 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: El Gobierno de Javier Milei apuesta a que bajen las tasas de interés, haya más crédito y crezca la economía. Lo primero ya está sucediendo: la caución a un día operó ayer a 21,6% promedio ponderado -cuando hace una semana trepaba al 40%-, mientras que la Tamar, la tasa de los plazo fijo mayoristas, bajó a 31,06%. Leé la nota completa en este enlace.