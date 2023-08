Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este jueves 17 de agosto

El dólar oficial hoy jueves 17 de agosto cotiza a $ 347,50 para la compra y $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa subió el lunes 69,50 pesos tras el anuncio del Gobierno de llevar el tipo de cambio oficial por encima de $ 365 hasta las elecciones de octubre.

El Banco Central volvió a comprar más de u$s 100 millones para las reservas a través del mercado oficial de cambios, impulsado por los ingresos de los exportadores que están aprovechando el salto devaluatorio que dispuso la entidad, en medio de otra jornada de fuertes presiones sobre los dólares paralelos.



El Central registró este miércoles un saldo a favor de alrededor de u$s 117 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, con lo cual sumó u$s 463 millones en las tres primeras ruedas de la semana. En lo que va del mes, el saldo de compras netas se amplió a cerca de los u$s 600 millones.



Las compras de reservas se realizaron en una jornada en la que se negociaron apenas u$s 279 millones en el segmento de contado, el monto más bajo en casi un mes, mientras el tipo de cambio oficial mayorista cedió $ 0,5 para ubicarse en $ 349,95, apenas por debajo del máximo establecido por el Central.



A pesar de las compras netas de divisas, las reservas internacionales del Central se mantienen en mínimos desde el año 2006. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias brutas se ubicaban u$s 23.667 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.



El dólar blue hoy jueves 17 de agosto subió ayer $ 50 y cotiza a $ 770 para la compra y a $ 780 para la venta . La divisa paralela en lo que va de agosto acumula $ 220 (se ubicaba en $ 550 el primer día del mes), es decir, un 42%.

Así, la brecha cambiaria del blue se posiciona a 113% respecto del dólar oficial y en 122% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 434 desde que comenzó el año.

En cuanto al dólar oficial hoy jueves 17 de agosto cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,550 365,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 346,000 366,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BRUBANK S.A.U. 350,000 370,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,510 365,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 346,800 365,100 BANCO MACRO S.A. 348,500 368,500 BANCO PIANO S.A. 349,800 362,432 CAMBIOS ONLINE SA 349,000 359,000

La tensión financiera sigue escalando, en medio de la fuerte incertidumbre política y tras la devaluación que aplicó el Gobierno. Dicha tensión se refleja principalmente en las cotizaciones paralelas del dólar, que continúan trepando con fuerza hasta alcanzar nuevos máximos históricos en términos nominales.

