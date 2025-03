Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este domingo 2 de marzo

El dólar oficial hoy domingo 2 de marzo se ofrece a $ 1044,25 para la compra y $ 1084,25 para la venta en el Banco Nación.

El dólar tarjeta, en tanto, se ubica en $ 1409,5 tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

Por su parte, el dólar blue hoy domingo 2 de marzo cotiza a $ 1210 para la compra y $ 1230 para la venta.

La brecha cambiaria del informal ronda el 13,4%. El paralelo cotiza al mismo valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió u$s 350 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios.

Se trató de la venta más alta para un día de operaciones desde el pasado 26 de diciembre.

Desde el 13 de diciembre de 2023, cuando inició la gestión de Luis Caputo, la entidad suma u$s 24.778 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en u$s 27.995 millones, perdiendo u$s 579 millones en comparación a la jornada anterior, en un movimiento habitual el último día hábil de cada mes.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 2 de marzo

El dólar oficial hoy domingo 2 de marzo opera $ 1084,2 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial opera de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 1.021,000 1.096,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.043,300 1.083,200 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.059,500 1.127,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.029,000 1.099,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1022,000 1092,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.044,250 1.084,200 BANCO PATAGONIA S.A. 1.010,000 1.095,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.045,000 1.095,000 BRUBANK S.A.U. 995,000 1090,000 Banco GGAL SA 1.021,000 1.096,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.043,260 1.083,200 BANCO MACRO S.A. 1.021,000 1.096,000 BANCO PIANO S.A. 1.040,000 1.086,000

