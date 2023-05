Dólar futuro: el Banco Central aumenta su poder de fuego en el segundo semestre

Mientras el mercado especula la capacidad de intervención del Banco Central en el mercado de futuros del dólar, el Gobierno asegura que tiene "todas las balas intactas" para poder operar en esa plaza. La posición del BCRA en futuros es 9% del mercado en mayo y junio, pero cero desde julio.

De acuerdo con las cifras que manejan en el equipo económico, incluso en lo que va del año el Banco Central lleva ganados $ 2700 millones en enero, unos $ 540 millones en febrero, $ 1100 millones en marzo y $ 1600 millones en abril.

Se acortan las inversiones y hoy una opción concentra cada vez más a los fondos

Inflación y suba de tasas de interés: últimos datos le meten más presión a la Fed

BCRA en dólar futuro

En total, por sus operaciones a futuro, acumula en el primer cuatrimestre de este año $ 5490 millones y queda por ver cuánto fue en mayo. Ya en 2022, la ganancia acumulada fue de $ 105.000 millones nominales (sin ajustar por inflación). En el Banco Central subrayan que las ganancias en futuros implican una esterilización de esos pesos.

En paralelo, la consultora 1816 recuerda la trayectoria señalando que en abril el BCRA había tenido una posición vendida en futuros de u$s 2394 millones; contra u$s 224 millones a fin de marzo, lo que fue el mayor registro desde septiembre de 2022.

En 1816 recuerdan que el BCRA llegó a estar 'short' (como se denomina a apostar a la baja del tipo de cambio) en más de u$s 7000 millones en julio de 2022.

Mientras el mercado especula la capacidad de intervención del Banco Central en el mercado de futuros del dólar, el Gobierno asegura que tiene "todas las balas intactas" para poder operar en esa plaza. La posición del BCRA en futuros es 9% del mercado en mayo y junio, pero cero desde julio.

Exigencia del Fondo

En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central puede tener vendidos hasta u$s 9000 millones. Esos u$s 9000 millones coinciden con la misma cifra del límite sumado que tiene el BCRA entre Rofex (u$s 5000 millones) y MAE (u$s 4000 millones), por las limitaciones que ponen esos dos mercados.

El martes de la semana pasada, anteúltimo día hábil, el interés abierto en futuros aumentó u$s 91 millones, lo que sugiere nuevas ventas del Central, principalmente en los contratos de mayo y junio: el interés abierto en esos dos contratos creció u$s 75 millones.

Se operó mucho volumen del contrato de agosto: u$s 506 millones, pero el interés abierto en ese contrato apenas creció u$s 15 millones en el día.

De acuerdo con las cifras que manejan en el equipo económico, incluso en lo que va del año el Banco Central lleva ganados $ 2700 millones en enero, unos $ 540 millones en febrero, $ 1100 millones en marzo y $ 1600 millones en abril.

Cobertura cambiaria

Un informe de la consultora LCG precisa que las cotizaciones en el mercado de cobertura cambiaria se traducen en una proyección implícita de devaluación del 184% a un año vista.

"Por otro lado, la curva continúa aplanándose, donde el mercado parece descartar un salto discreto, sino más bien una aceleración del crawling peg en línea con el 10% mensual promedio. En lo que va de mayo, el interés abierto se ubicó en unos $ 3800 millones, lo que marca $ 600 millones más que en abril".

Un informe de la consultora LCG precisa que las cotizaciones en el mercado de cobertura cambiaria se traducen en una proyección implícita de devaluación del 184% a un año vista.

Incertidumbre

Para LCG, la situación de reservas generó incertidumbre y su consecuente disparada en los mercados de cobertura y dólar libre: "De este modo, la autoridad monetario aceleró su ritmo de crawling, alcanzando una tasa consistente con el 8% mensual. Sin embargo, esto duró tan sólo 10 ruedas, por lo que en mayo la velocidad de devaluación del tipo de cambio oficial promedia el 6,6% mensual".

En lo que va de 2023, no ha logrado empardar a la inflación, por lo que LCG espera que a mayo el atraso respecto a los precios locales ascienda a seis por ciento.