Dólar futuro a menos de $ 1000 para fin de marzo: qué espera el mercado

Mientras el comentario en la City es cuándo se va a producir la próxima devaluación, los contratos de futuros que se negocian en Matba Rofex marcan una cierta pax cambiaria, ya que prevén un dólar oficial mayorista por debajo de los $ 1000 hasta fines de marzo.

Para fin de febrero se negocian contratos a un tipo de cambio de $ 865, para el 31 de marzo de $ 956,5, mientras que recién para para fin de abril va por encima de los $ 1000, a una cotización de $ 1074.

Para mayo marca $ 1192 mayo, para junio $ 1315, para julio $ 1445, para agosto $ 1560, para septiembre $ 1672, para octubre $ 1767, para noviembre $ 1855 y para el 31 de diciembre de $ 1935. Por lo tanto, todos los contratos de futuros marcan que el dólar oficial mayorista se mantendrá a lo largo de todo el 2024 por debajo de los $ 2000.

El tema es que la brecha cambiaria del 50% pone un freno a la liquidación de los exportadores que, si bien pueden liquidar un 20% al valor del contado con liquidación, les conviene esperar a un mejor tipo de cambio. Para el Banco Central es fundamental la liquidación para engrosar sus reservas, y de ahí la negociación que se podría llegar a abrir.

Si pudieran liquidar un 50% a través del dólar bursátil, otro sería el escenario para los exportadores. Además, le permitiría al presidente del BCRA, Santiago Bausili, impedir que el CCL siga subiendo e, incluso, que llegue a descender por debajo de los $ 1300.

Liquidación de los exportadores

Achicar la brecha cambiaria es clave para que los exportadores puedan seguir liquidando a futuro, y la baja del contado con liqui incide de lleno en el blue, ya que es una suerte de su hermano mayor, que le marca precio.

"Con qué tipo de cambio o ecuación se sentirían cómodos para comenzar a liquidar fuerte", preguntó este diario a uno de los grandes operadores del sector exportador. "No es fijo, porque la brecha es la clave. El productor busca un valor cercano a $ 1200 para que la brecha de lo que cobra y su cobertura sea muy baja", revela.

Bopreal: la solución

"Ojo, no es lo que pido. Es el cálculo que los productores hacen", se ataja el alto directivo, en estricto off the record. "¿Y el Bopreal no sería una solución?", preguntó El Cronista. "Depende de tu posición de pagos con el exterior: si podes alargarla te sirve el bono" , dice.

Una alta fuente del sector de la agroexportación señala que el mercado está golpeado por la decisión del directorio del BCRA de quedarse con los dólares de cobranza de exportación de harina y aceite de soja que entran ahora y que fueron procesados con soja paraguaya antes del 12 de diciembre.

"Es decir, quieren dólares frescos y a cambio te entregan un bono, eso está paralizando las operaciones. Es para importaciones previas que iban al MULC, pero eso son importaciones temporales que después se exporta producto procesado, por eso es incomprensible eso", se quejan.

CCL a $ 1800

Lo cierto es que los exportadores no sólo miran la brecha actual, sino la futura. "Al analizar el balance del BCRA el benchmark CCL arroja un valor en torno a $1.800, lo cual implica un desvío considerable del 45% frente al CCL de mercado y lleva a pensar que las subas en los dólares financieros tendrían justificativos para continuar", revela un informe de IEB.

A esto se le agrega el enfriamiento en las liquidaciones de los exportadores, las cuales inundaban de oferta al CCL, y la retroalimentación de este efecto, con una brecha más elevada desincentivando la liquidación de exportaciones mediante el esquema actual.

"A los niveles de tipo de cambio oficial y CCL actuales, la brecha entre el tipo de cambio efectivo para exportadores y el CCL se encuentra en 40%, contrastando con el 15% en las últimas ruedas del 2023), sumando el mayor acceso a divisas por parte de importadores por el lado de la demanda", concluye el paper de IEB.