Dólar fuga: cuánto se llevaron los argentinos a Uruguay

Los depósitos de los no residentes en Uruguay crecieron u$s 33 millones en enero (último dato disponible), al pasar de u$s 3340 millones a u$s 3373 millones, según el Banco Central de Uruguay,

En el sector estiman que el 80% corresponde a argentinos, que habrían aprovechado su viaje en las vacaciones de verano para llevar u$s 10.000 por persona, que es lo máximo permitido, en una suerte de fuga hormiga.

Como casi todos los gastos los pagaban con tarjeta de crédito, ya que convenía por la cotización del dólar tarjeta y además luego le devuelven el 35% de retención de AFIP por Bienes Personales o por Ganancias, los argentinos no necesitaron mucho efectivo encima.

el arte del Tarjeteo

Incluso, durante el verano hubo promociones bancarias por pago con tarjeta , por lo cual pasó a ser más que conveniente tarjetear en lugar de cashear.

Para Mariano Sardáns, CEO de FDI, con oficinas en Montevideo, lo llamativo es que los depósitos de los argentinos no se hayan incrementado todavía más.

A su criterio, obedece a que Uruguay pasó a ser caro por la estructura sindical: "Hay bancos que cobran u$s 40 por mes el mantenimiento de cuenta. Entonces el argentino pasó a llevar su dinero a los Estados Unidos en un 90%, ya que tiene costos más baratos, y a Europa en un 10%. Antes Uruguay era para el que debutaba, para el novato, ahora el ahorrista argentino se sofisticó y se fue".

Banca privada



Hay que destacar que los datos publicados por el Banco Central de Uruguay corresponden únicamente a lo que se encuentra dentro del sistema financiero oriental, ya que en la mayoría de los casos los clientes argentinos utilizan la banca privada uruguaya para mover su dinero.





De hecho, uno de los temas que más se habló en las mesasde Punta del Este fue el cierre masivo que están sufriendo los argentinos que tienen cuentas de inversión abiertas en Uruguay.

Quienes más cuentas estuvieron cerrando son los bancos internacionales más grandes que tienen presencia en Uruguay.

Es que no son pocas las entidades que han tomado la decisión de pedir una contrapartida documental que justifique cada ingreso de dinero. En caso contrario, pueden cerrar la cuenta.

Hay casos como el Wells Fargo, que decidió no atender más a clientes extranjeros en su banca de inversión, como medida de compliance tras una causa de fraude por la que tuvo que pagar grandes multas.

Informe





Incluso, el Banco Central del Uruguay (BCU) comenzó a publicar información sobre la actividad en el país de asesores de inversión y gestores de portafolio. Según El Observador, los datos oficiales, que corresponden a 2020, muestran que ese año había registrados ante el regulador un total de 155 agentes, que prestaron servicios a 27.473 clientes de distintas partes del mundo y tuvieron activos bajo manejo por unos u$s 28.886 millones.

La mayoría de los clientes tenía como país de residencia a la Argentina. Ese año fueron 18.850 personas con inversiones por un monto de u$s 16.416 millones.

Los clientes argentinos incluso superan, en cantidad y en monto, a aquellos con residencia en Uruguay. Éstos últimos eran 3710 clientes con activos por u$s 2418 millones. En tanto, los residentes en Brasil completaron el podio: eran 1386 con inversiones por u$s 1572 millones.

Finalmente los datos oficiales reflejan que había 3527 clientes con residencia en otros países y tenían inversiones por u$s 8478 millones.