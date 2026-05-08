La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró este jueves que la pareja de turistas de nacionalidad neerlandesa que falleció por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius no representó riesgo de transmisión durante su estancia en Uruguay. Según la jerarca, la investigación epidemiológica determinó que, en las fechas en las que los visitantes estuvieron en el país, no se encontraban en la fase donde puede producirse el contagio. Tras conocerse que la pareja había recorrido la región —con un itinerario que incluyó Argentina, Chile y Uruguay— las autoridades sanitarias uruguayas activaron los protocolos de vigilancia. Se realizó un relevamiento del tiempo y los lugares visitados por los turistas y se cotejaron las ventanas de incubación y contagio propias del hantavirus antes de emitir un comunicado oficial con los resultados. Lustemberg explicó que la comunicación con las autoridades internacionales y regionales se realizó mediante el Centro Nacional de Enlace, la vía oficial para estos eventos entre países. Ese canal permitió compartir información clínica y de movimiento de los viajeros y resolver la investigación sobre los riesgos asociados con el paso por territorio uruguayo. El Ministerio de Salud de Argentina, por su parte, había reconstruido el recorrido de la pareja y afirmó que los turistas ingresaron a ese país el 27 de noviembre, recorrieron distintas provincias en auto y cruzaron a Chile el 7 de enero. Entre el 7 de enero y el embarque en el MV Hondius, el 1 de abril, su trayecto incluyó puntos donde históricamente se ha registrado la circulación de la cepa Andes del hantavirus. La Organización Mundial de la Salud indica que el período de incubación del hantavirus varía entre una y ocho semanas, información que fue utilizada por los equipos sanitarios para acotar las fechas de riesgo. El hantavirus de la cepa Andes puede transmitirse entre humanos en determinados contextos, por lo que las autoridades enfatizaron la importancia de la trazabilidad y la coordinación internacional en estos casos. Las autoridades locales reiteraron recomendaciones generales sobre prevención y vigilancia: notificar cualquier síntoma compatible con hantavirus —como fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria— y mantener coordinación con los servicios de salud ante posibles contactos. Por ahora, el MSP descartó la existencia de riesgos derivados del paso de la pareja por Uruguay y anunció que comunicará oficialmente el certificado que respalda esa conclusión.