Dólar financiero con Milei ya vale lo mismo que en lo mejor de Macri

El contado con liquidación ya vale lo mismo en términos reales que en el mejor momento de Macri, cuando fue el boom de Lebac.

Quizás algo de la apreciación de las últimas semanas pueda explicarse por la demanda estacional de pesos, pero lo cierto es que la moneda local no para de fortalecerse desde mediados de año, según revela un informe de la consultora 1816.

El blend obliga a liquidar el 20% de las exportaciones en el CCL (la norma habla de deber, no de alternativa), lo que hace que la brecha pueda continuar achicándose, potencialmente hasta 0.

Un pedido de los bancos al Central para prestar más plata

Daniel Tillard: "Debemos reducir nuestros márgenes y abaratar los créditos"

Sin brecha

Por lo pronto, pese a la baja de tasas del BCRA, el MEP sigue estable en $ 1058, mientras el CCL apenas subió 0,6% a $ 1077, y el único que se movió, 1,4%, fue el blue, a $ 1095. Claro que estos parecerían ser precios mínimos en el dólar financiero, con esta brecha tan finita.

"Suponemos que la brecha no puede ser negativa mucho tiempo porque actores con acceso al CCL podrían arbitrar contra el dólar oficial; lo interesante, si llegásemos a ese punto en el que aparecen los arbitrajistas, es que con el blend ya no se resignarían reservas", precisa el research.

Liberar al dólar

El Gobierno puede aprovechar la brecha casi nula para empezar a liberar el tipo de cambio financiero en el margen (el riesgo es que se genere venta de títulos en pesos) o bien para bajar más las tasas. El jueves pasado el argumento del recorte no fueron los datos de inflación, sino las mejores expectativas del REM, el relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Central.

De hecho, noviembre tuvo la inflación más baja desde julio del 2020 y el dato de 2,4% fue sensacional por donde se lo mire: el 2,4% estuvo muy por debajo del REM, la núcleo cayó 0,3% y alimentos subieron apenas 0,9%. El buen dato es que el BCRA continúa comprando mucho en el MULC, pero la mala noticia es que sigue la salida de depósitos en dólares.

Estos son días de bastante volumen en general: u$s 189 millones en la rueda MEP y u$s 276 millones en la divisa este miércoles, según consignan desde la consultora Outlier.

Mejor nivel de divisas que en días previos, aunque las compras netas se explican en mayor medida por la rueda MEP. Así el resultado de compras del BCRA se extiende a u$s 940 millones en el mes, con un promedio diario de compra de u$s 118 millones.

BCRA de compras

Es bien por encima, hasta ahora, de los valores registrados incluso en mayo, con un promedio de divisa bajo (u$s 235 millones) versus mayo o junio, y un promedio de volumen MEP (u$s 152 millones) que es el más alto desde abril (u$s 202 millones). Esto explica un poco el buen comienzo de compras en diciembre, mes que, recuerdan, es estacionalmente favorable.

Se conocieron los datos del balance del BCRA y depósitos al 9 de diciembre pasado. Si se observa en el arranque de diciembre los depósitos en dólares del sector privado continuaron cayendo.

En particular, en las primeras 6 ruedas de diciembre cayeron u$s 598 millones y la caída acumulada desde el 1° de noviembre inclusive acumula u$s 2.591 millones. Esto deja el avance acumulado desde que arrancó el blanqueo, el 14 de agosto pasado, en u$s 13.405 millones. El stock privado, en tanto, es de u$s 32.013 millones.