El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en el marco de la alerta roja por frío extremo, se atendió a 3.443 personas en situación de calle: 2.376 en Montevideo y 1.067 en el interior.

Del total, 2.905 fueron asistidas en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (1.936 en Montevideo y 969 en el interior) y 538 en centros de evacuación (440 en Montevideo y 98 en el interior).

Se registraron 277 traslados y no hubo internaciones compulsivas; sí se produjeron siete detenciones por desacato en Montevideo en el marco de la evacuación obligatoria. En atención sanitaria, el informe consigna 88 asistencias médicas y cuatro derivaciones a centros de salud.