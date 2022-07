Dólar blue récord y CCL a todo volumen: qué se espera para los próximos días

"Hay vía libre para operar". Este fue el comentario en las mesas, tras los llamados que hubo los días previos por parte de la Comisión Nacional de Valores (por medio de Byma) para que se aminoren las operaciones de contado con liqui.

Volumen record

Al no haber llamados, los Alycs tuvieron rienda suelta para poder operar las órdenes que tenían pendientes por parte de sus comitentes. De ahí surge el volumen récord de operaciones: u$s 115 millones en el CCL y u$s 103 millones en el MEP.

La disparada del blue desde $ 317 a $ 337, y la escalada de 7% del MEP y del CCL a $ 326 y $ 334, respectivamente, trajo un susto en la City como desde hacía tiempo no se veía.

La brecha cambiaria que se amplió al 161% entre el mayorista de $ 129 y el blue de $ 337, lo único que provoca es que el agro retenga sus dólares a la espera de una devaluación.

Salida de depósitos

Los bancos se anticiparon a este contexto y, entre lunes y martes, pidieron importar unos u$s 300 millones desde los Estados Unidos, de modo de tener los billetes constantes y sonantes para cuando sus clientes fueran a buscarlos.

De hecho, los cajeros nunca trabajaron tanto como estos días, cuando se empezaron a ver filas como desde hacía tiempo que no se veían de ahorristas.

En lo que va del mes se fueron u$s 451 millones en depósitos en dólares, al pasar de u$s 15.565 millones a u$s 15.114 millones los depósitos privados hasta el día 15, último dato disponible en la web del Banco Central, lo que marca la menor cifra en lo que va del año. Se prevé que, a esta altura, los depósitos habrían caído por debajo de los u$s 15.000 millones.

Cepo a Cedear

Por la nueva medida del BCRA que limitó la tenencia de Cedear para empresas, se espera que empresas vendan sus certificados y por ende una baja del CCL. El Central decidió incluir la tenencia de Cedear en el límite de disponibilidad de u$s 100.000 que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial.

También dispuso que estos instrumentos no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial de cambios.

"Mucho importador iba a Cedear para hacer cobertura. Ahora, al no poder hacerlo va a favorecer a las obligaciones negociables en dólares, al dólar linked y al mercado de futuros, aunque habrá que ver cuántos importadores decidan desarmar Cedear para irse al MULC", revelan en las mesas.

Explicaciones

En la City sostienen que la corrida se suscitó por varios motivos. En primero fue el virtual feriado cambiario que hubo en el liqui, que ahora se dejó operar libremente porque había órdenes atrasadas, y el CCL le pone precio al blue, al ser una suerte de su hermano mayor.

En segundo término, las declaraciones que hizo el presidente Alberto Fernández al llamar especuladores a quienes hacen contado con liqui, cuando en realidad es el canal que tienen muchas empresas para poder pagar sus importaciones del exterior. Los dichos sólo trajeron ruido sobre posibles cepos a ese canal.

Las declaraciones de Gabriela Cerruti, acerca de que iban a anunciar nuevas medidas en los próximos días, fueron tomadas como nuevos cepos que podrían venir, ya que las medidas se anuncian directamente, no se preanuncian.

Dólar turista

Además, el nuevo dólar para los turistas extranjeros, que podrán cambiar al valor MEP en los bancos, traerá una menor oferta de billetes al blue, por lo cual todos se anticiparon.

Si bien se dijo que los turistas podrían pagar impuestos, ya que se trata de una operación de bonos, Iván Sasovsky, socio de Expansión, aclaró que no será así porque las personas físicas están exentas de las diferencias de cambio que se generan.