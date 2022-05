Con una mano de los bancos, toman fondos a tasa cero y logran frenar al dólar

Es el rulo de los cuello blanco con dólares del MULC. Justo cuando el Banco Central está limitando los dólares a los importadores, hay quienes encontraron una vuelta legal para ganarse el equivalente a la brecha cambiaria.



De paso, como efecto colateral, este negocio logró frenar una escalada del dólar Bolsa, que es una suerte de hermano mayor del blue, ya que le marca precio, al mover 10 veces más.

"Esto no está impulsado por el BCRA. No lo hacemos, no impulsamos ni lo proponemos ", se atajaron, ante una consulta de El Cronista, en la autoridad monetaria.

Dólar FMI

"La pregunta es si el FMI conoce la jugada" , se preguntan en el mercado acerca del boom que se produjo desde febrero con las emisiones de ON en dólares a tasas más bajas que la que se endeuda, por ejemplo, Bradesco (5%) o Petrobras (7%) en Brasil.

La primera en hacerlo, en febrero pasado, fue CGC, que emitió una ON por u$s 11 millones al 3,25% anual en dólares, pero que ahora se negocia al 12% en el mercado secundario. Le siguió John Deere por u$s 10 millones al 3% , y se negocia al 12,3%; luego vinieron los u$s 7 millones de Naranja X al 5%, que se negocian al 10%. Más tarde, los u$s 17 millones de Macro al 1,45% que rinde 5% ahora. El último en hacerlo fue el Hipotecario, que acaba de juntar u$s 16 millones sobre u$s 26 millones ofrecidos a tasa cero.

Dólar cash

Los bancos tienen dólares disponibles de su posición general en moneda extranjera. Aplican esas divisas en licitaciones de ON, para no violar la normativa cambiaria, que impide vender dólares contra MEP o cable.

A las 48 horas de la licitación, se dan vuelta y salen al mercado secundario a venderlas por el MAE con un descuento de hasta el 10%. Venden ON en dólares, sobre lo cual no hay norma que los limite.

Puesto en números, venden al valor de dólar Bolsa -$ 210- al que le restan el 10% y les quedan $ 189. Allí, se dan vuelta y compran con esos pesos dólares en el MULC al precio oficial -$ 115-. Se ganan la brecha cambiaria de 64% que hay entre el MEP y el oficial del MULC, menos las comisiones.

Dólar canje

A la vez, puede haber players del exterior interesados en esas ON que entren a través del CCL, y con esos pesos las compren en el mercado secundario:

"Eso explicaría por qué el dólar canje está tan barato", revelan en la City sobre este secreto a voces, que las Alyc mantenían bajo siete llaves hasta que saltó la ficha de quien salió a colocar a tasa cero por 24 meses.

"Es un win win, porque gana el emisor que debe cancelar una deuda en dólares en el exterior y lo hace a tasa cero, casi un dólar linked. Gana el colocador por emitir a una tasa baja, ganan los bancos con la brecha y ganan los que compran en el mercado secundario y quieren tener una ON que rinda dos dígitos en dólares", concluyen los mesadineristas.

"No pueden vender en el MEP y comprar en el MULC. Ni los bancos ni las empresas", detallan en el BCRA.

"Es que no venden en el MEP contra D o C, venden contra pesos. Eso sí pueden. Y son títulos proveniente de una licitación, no de una compra previa en MEP ", aclaran los brokers.

Exceso de dólar

Todo comenzó con la circular BCRA A7340, que contribuyó a generar excesos de saldos en dólares, por la imposibilidad de comprar activos sin antes pasar por la cuenta en dólares en el banco, ya que si lo hacen las empresas pierden el 1,5% por el Impuesto a las Transferencias.

Esto ha presionado también a la baja las tasas, porque solamente se pueden usar los dólares comprados en MEP o que se recibe por rentas o amortizaciones en licitaciones.

"La jugada de los bancos junto con esta normativa fue un coctel explosivo. Hoy no existe más la oferta legítima de dólares para empresas: todo el mundo salió ahuyentado", describen los financistas.