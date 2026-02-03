Al cierre de los mercados de este martes, 3 de febrero de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.430. Esta cifra demuestra una diferencia de -0,34% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere un mayor interés y demanda por la moneda, lo que podría reflejar una búsqueda de refugio ante la incertidumbre económica.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 19.23%, es menor que la volatilidad anual del 20.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.430.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: