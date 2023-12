El dólar blue hoy viernes 1 de diciembre cotiza a $ 885 para la compra y $ 905 para la venta y queda por debajo del valor que tenía en la previa del triunfo de Javier Milei en el balotaje.

En tanto, el dólar oficial se ofrece a $ 358 para la compra y $ 376 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Asimismo, el dólar tarjeta se ofrece a $ 958,8 tras la decisión del Gobierno de subir las percepciones que se cobran sobre este tipo de cambio.

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 139% respecto del dólar oficial y en 150% respecto al mayorista.



El dólar libre marca un incremento de $ 559 desde que comenzó el año casi triplicando el valor del oficial.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 1 de diciembre con el MEP y el CCL.

El Banco Central cerró el mes vendiendo casi u$s 100 millones de sus reservas internacionales para abastecer a la demanda de divisas en la plaza oficial de cambios, con lo cual deshizo las últimas compras netas, aunque en el mes acumuló un resultado positivo en sus intervenciones en este mercado.



La entidad finalizó la jornada del jueves con un saldo negativo de u$s 92 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De este modo, registró compras netas por u$s 382 millones en noviembre. En el año, acumula un saldo negativo de casi u$s 1600 millones.



A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 1 de diciembre

El dólar blue hoy viernes 1 de diciembre cotiza a $ 885 para la compra y a $ 905 para la venta .

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA S 358 $ 376 Dólar Blue $ 880 $ 900 Dólar Turista $ 958,8 Dólar Mayorista $ 359 $ 360 Dólar CCL $ 812,01 $ 837,87 Dólar MEP $ 822,27 $ 822,89

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 1 de diciembre

El dólar CCL o dólar cable el viernes 1 de diciembre cotiza a $ 815 para la compra y $ 837,87 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 30 de noviembre

El dólar MEP este jueves 30 de noviembre opera en $ 822,27 para la compra y $ 886,46 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 1 de diciembre

El dólar oficial hoy viernes 1 de diciembre cotiza a $ 376 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 359,000 379,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 358 376 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 357,500 377,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 359,150 379,150 BANCO SUPERVIELLE S.A. 358,500 378,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 357,500 375,500 BANCO PATAGONIA S.A. 358,000 378,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 359,500 379,500 BRUBANK S.A.U. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 354,500 374,500 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 357,500 375,490 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 358,400 378,100 BANCO MACRO S.A. 359,000 379,000 BANCO PIANO S.A. 359,700 385,000 CAMBIOS ONLINE SA

