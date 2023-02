Dólar blue hoy: a cuánto cotiza en la City este domingo 19 de febrero con el CCL y MEP

El dólar blue hoy domingo 19 de febrero cotiza a $ 373 para la compra y $ 377 para la venta en el medio del fin de semana largo de Carnaval.

El dólar paralelo se mantiene estable tras haber perdido el jueves $ 2. La brecha, en tanto, es del 91% con respecto al dólar minorista y del 97% con el mayorista. Hasta el momento, el dólar paralelo se mantiene un peso por arriba del valor en el que abrió el mes y aumentó $ 30 en el transcurso del año .

El dólar oficial hoy domingo 19 de febrero cotiza a $ 191,25 para la compra y $ 199,25 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 398,50. Mientras tanto, el dólar mayorista se ubica en la franja de los $ 193,19.

El Central terminó la jornada de este viernes con un saldo negativo de unos u$s 46 millones tras su intervención cambiaria para atender las necesidades del mercado oficial. Así, el rojo acumulado en lo que va del mes creció a más de u$s 903 millones y superó los u$s 1109 millones en lo que va del año.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 191,25 $ 199,25 Dólar Blue $ 373,00 $ 377,00 Dólar Turista $ 398,50 Dólar CCL $ 344,98 $ 374,90 Dólar MEP $ 353,47 $ 355,02

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR CCL HOY domingo 19 DE FEBRERO

El dólar CCL hoy domingo 19 de febrero cotiza en $ 344,98 para la compra y $ 374,90 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR MEP O DÓLAR BOLSA ESTE domingo 19 DE FEBRERO

El dólar MEP o dólar bolsa domingo 19 de febrero opera en $ 353,47 para la compra y $ 355,02 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY domingo 19 DE FEBRERO

En cuanto al dólar oficial hoy domingo 19 de febrero cotiza a $ 199,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Banco Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 191,000 201,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 190,550 198,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 192,750 200,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 192,410 201,090 BANCO SUPERVIELLE S.A. 192,000 201,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 191,500 199,500 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 192,500 200,500 BRUBANK S.A.U. 190,000 198,500 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 190,100 200,100 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 191,260 198,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 191,200 200,100 BANCO MACRO S.A. 191,000 201,000 BANCO PIANO S.A. 195,200 197,461 CAMBIOS ONLINE SA 194,000 196,000

NO PARA: EL BCRA VOLVIÓ A VENDER DÓLARES DE RESERVAS Y YA SON U$S 1400 MILLONES EN UN MES

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas internacionales. La entidad obtuvo este viernes otro resultado negativo tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en otra jornada de operaciones con volumen moderado, con apenas u$s 276 millones de contado.



