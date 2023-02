Cuántos dólares gastaron los argentinos que viajaron al exterior y los turistas que vinieron al país

En el último año, la cantidad de argentinos que viajó al exterior superó al total de turistas extranjeros que visitaron al país. Además, de acuerdo con las cifras oficiales, los gastos en dólares de los argentinos que viajaron al exterior superaran a los consumos de los extranjeros que visitaron a la Argentina.

Así lo señaló el Indec en su informe de Turismo Internacional, que refleja que durante 2022 arribaron al país poco más de 2 millones de turistas no residentes, mientras que se registraron más de 2,7 millones de salidas al exterior por parte de turistas residentes en el país, lo que dejó un saldo negativo de casi 713.000 turistas.

El relevamiento indica que durante el año los turistas extranjeros se gastaron en el país u$s 2166 millones, mientras que los argentinos consumieron u$s 3778 millones en el exterior. De este modo, hubo un saldo negativo de casi u$s 1612 millones durante el año.

¿EN QUÉ SE GASTAN LOS DÓLARES?



El informe señala que el principal gasto de los extranjeros visitantes al país estuvo en el rubro gastronomía. En este sector, consumieron casi el 30% de los gastos totales, es decir, cerca de u$s 650 millones. Le siguen alojamiento (26%), compras (14,8%) y transporte (8,5%).

Por su parte, el rubro que representó el principal gasto para los argentinos que viajaron al exterior fue el alojamiento. Por este concepto destinaron más de u$s 1424 millones, lo que representa casi 38% de los gastos. Le siguieron los rubros de gastronomía (27,4%) y compras (11,4%).

El destino en el que los argentinos gastaron más dinero durante el último trimestre del año pasado fue Europa. Los turistas residentes en el país que viajaron al viejo continente gastaron más de u$s 310 millones entre octubre y diciembre, seguido por Estados Unidos, donde consumieron más de u$s 193 millones en ese lapso.

DÓLAR MEP CON TARJETA



El Gobierno espera que con la implementación del "dólar tarjeta" para extranjeros, que ofrece una cotización más alta que la del tipo de cambio oficial, cada vez se sumen más visitantes a utilizar los plásticos al momento de consumir y así captar esos dólares para las reservas internacionales del Banco Central.

El equipo económico estima que desde la implementación de este esquema, que fue lanzado en diciembre pasado, los turistas extranjeros gastaron en el país aproximadamente u$s 175 millones con sus tarjetas de crédito, por lo que el gasto diario se ubica alrededor de u$s 4 millones.