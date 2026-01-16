En esta noticia
El dólar blue hoy viernes 16 de enero cotiza a $ 1490 para la compra y $ 1510 para la venta en la quinta rueda de la semana.
Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza $ 20 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1470 para la venta en las pantallas del Banco Nación, un valor que no alcanzaba desde el 15 de diciembre cuando cerró a 1465. Así la brecha entre el oficial y el informal es del 2,72%.
En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1911 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.
En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1417,20 para la compra y $ 1467,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1544,94.
Desde el inicio del año, el Gobierno definió que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa se muevan al ritmo del último dato de inflación.
De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025, cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan tomando en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.
El Banco Central (BCRA) compró el jueves u$s 47 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. En nueve ruedas de enero, ya se llevó u$s 562 millones.
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 44.646 millones.
El dólar blue hoy viernes 16 de enero cotiza a $ 1490 para la compra y $ 1510 para la venta.
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1420
|$ 1470
|Dólar Blue
|$ 1490
|$ 1510
|Dólar Mayorista
|$ 1417,20
|$ 1467,10
|Dólar MEP
|$ 1473,32
|$ 1474,24
|Dólar CCL
|$ 1.498,35
|$ 1.519,67
El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 16 de enero se consigue a $ 1.498,35 para la compra y $ 1.519,67 para la venta.
El dólar MEP hoy viernes 16 de enero se ubica a $ 1473,32 para la compra y $ 1474,24 para la venta.
El dólar oficial hoy viernes 16 de enero opera a $ 1470. Banco por banco, así opera:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.430,000
|1.460,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.425,000
|1.475,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.425,000
|1.475,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.420,000
|1.478,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.437,000
|1.477,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.410,000
|1.470,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.435,000
|1.485,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.420,000
|1.470,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.435,000
|1.485,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.430,000
|1.482,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.425,000
|1.470,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.410,000
|1.460,000
Nuevas bandas cambiarias: a cuánto se irá el dólar tras la inflación de diciembre
“Fue un baldazo de agua fría”.Así define Gustavo Neffa el dato de la inflación dediciembre, que marcó 2,8%cuando el relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central daba 2,3%, y las últimas estimaciones privadas que había visto el director de Research for Traders daban 2,4%.