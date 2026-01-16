El dólar blue hoy viernes 16 de enero cotiza a $ 1490 para la compra y $ 1510 para la venta en la quinta rueda de la semana.

Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza $ 20 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1470 para la venta en las pantallas del Banco Nación, un valor que no alcanzaba desde el 15 de diciembre cuando cerró a 1465. Así la brecha entre el oficial y el informal es del 2,72%.

En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1911 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1417,20 para la compra y $ 1467,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1544,94.

Desde el inicio del año, el Gobierno definió que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa se muevan al ritmo del último dato de inflación.

El paralelo se ubica, de esta forma, $ 25 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435). Fuente: Shutterstock rafastockbr

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025, cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan tomando en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.

El Banco Central (BCRA) compró el jueves u$s 47 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. En nueve ruedas de enero, ya se llevó u$s 562 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 44.646 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy viernes 16 de enero

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1420 $ 1470 Dólar Blue $ 1490 $ 1510 Dólar Mayorista $ 1417,20 $ 1467,10 Dólar MEP $ 1473,32 $ 1474,24 Dólar CCL $ 1.498,35 $ 1.519,67

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 16 de enero

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 16 de enero se consigue a $ 1.498,35 para la compra y $ 1.519,67 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 16 de enero

El dólar MEP hoy viernes 16 de enero se ubica a $ 1473,32 para la compra y $ 1474,24 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 16 de enero

El dólar oficial hoy viernes 16 de enero opera a $ 1470. Banco por banco, así opera:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.430,000 1.460,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.425,000 1.475,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.425,000 1.475,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.420,000 1.478,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.437,000 1.477,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.410,000 1.470,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.435,000 1.485,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.420,000 1.470,000 BRUBANK S.A.U. 1.420,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.435,000 1.485,000 BANCO MACRO S.A. 1.430,000 1.482,000 BANCO PIANO S.A. 1.425,000 1.470,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.410,000 1.460,000

Nuevas bandas cambiarias: a cuánto se irá el dólar tras la inflación de diciembre

“Fue un baldazo de agua fría”.Así define Gustavo Neffa el dato de la inflación dediciembre, que marcó 2,8%cuando el relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central daba 2,3%, y las últimas estimaciones privadas que había visto el director de Research for Traders daban 2,4%.

