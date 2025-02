Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el lunes 17 de febrero con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy lunes 17 de febrero cotiza a $ 1200 para la compra y $ 1220 para la venta en las cuevas de la City porteña en la primera rueda de la semana.

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 17 de febrero se ofrece a $ 1038 para la compra y $ 1078 para la venta en el Banco Nación.

El dólar tarjeta, en tanto, se ubica en $ 1401,4 tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

La brecha cambiaria del informal ronda el 13,17%. El paralelo cotiza 10 pesos por debajo del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró u$s 37 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios. En la semana totalizó compras por u$s 283 millones y acumula en febrero adquisiciones por u$s 861,50 millones

Desde el 13 de diciembre de 2023, cuando inició la gestión de Luis Caputo, la entidad suma u$s 24.461 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en u$s 28.798 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 17 de febrero

El dólar blue hoy lunes 17 de febrero se vende a $ 1200 para la compra y $ 1220 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar quedan del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1038 $ 1078 Dólar Blue $ 1200 $ 1220 Dólar Tarjeta $ 1401,40 Dólar Mayorista $ 1035,90 $ 1075,80 Dólar CCL $ 1196,50 $ 1201 Dólar MEP $ 1187,40 $ 1187,80

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 17 de febrero

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 17 de febrero cotiza a $ 1196,50 para la compra y $ 1201 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 17 de febrero

El dólar MEP hoy lunes 17 de febrero se vende a $ 1187,40 para la compra y $ 1187,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 17 de febrero

El dólar oficial este lunes 17 de febrero opera a $ 1078 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 1.018,000 1.093,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.036,000 1.075,950 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.039,500 1.107,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.027,000 1.092,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1017,000 1087,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.036,000 1.076,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.005,000 1.085,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.035,000 1.085,000 BRUBANK S.A.U. 995,000 1095,000 Banco GGAL SA 1.018,000 1.093,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.036,010 1.075,950 BANCO MACRO S.A. 1.018,000 1.093,000 BANCO PIANO S.A. 1.025,000 1.081,000

Febrero, mes de alto riesgo para el dólar: ¿por qué esta vez puede ser diferente?

Con la dinámica cambiaria en el centro de atención, el equipo económico busca mantener al dólar a raya y, por ello, la demanda de pesos resulta una variable clave en esa tarea que encara el Gobierno.

Cuando la economía en general no demanda pesos, el riesgo está en que se desprenda rápidamente de esa moneda y busque cobertura cambiaria, es decir, que salte al dólar.

