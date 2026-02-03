Este martes, 3 de febrero de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.430 para la compra y $ 1450.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 19.23%, es menor que la volatilidad anual del 20.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.510, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.430.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1330.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: