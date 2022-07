Dólar blue en $ 300: el próximo paso del Gobierno para evitar una escalada

Este jueves, luego de que el Indec anuncie la inflación de más del 5% de junio, el Banco Central deberá decidir una fuerte subida de la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo, hoy en el 4,4% mensual, una retribución que pierde frente a los precios y el avance del dólar.

Inflación para arriba

Los analistas consultados por el relevamiento de expectativas de mercado del BCRA proyectaron que la inflación minorista para este año se ubicará en 76% (ver nota aparte), y quienes mejor pronosticaron esa variable para el corto plazo (TOP-10) esperan en promedio una inflación de 79,2 por ciento.

Pero la suba de la tasa de los depósitos no obedece sólo al incremento de la inflación, que fue del 2,5% sólo en la primera semana de julio en alimentos, según LCG, sino también para tratar de impedir que el blue llegue a los 300 pesos.

Precios Cuidados

El viernes, el billete quedó retrasado en $ 273 frente a los $ 289 del MEP, a pesar de que siempre están a la par o, incluso, el marginal más caro por ser ilegal. Pero que esté $ 16 más barato que el dólar Bolsa significa que está en una suerte de Precios Cuidados, y que tiene más recorrido alcista que bajista.

Pero en la City no sólo miran los precios, sino también los volúmenes negociados. Adjudican al nuevo cepo importador por parte del Banco Central la disparada del blue de la semana pasada.

Se duplicó su volumen negociado: de u$s 3,5 millones. desde hace dos semanas pasó a casi u$s 7 millones, según las estimaciones de los distintos operadores consultados.

Cepo importador

Ante las restricciones para importar, las empresas no pueden hacerlo a través del mercado del contado con liquidación, porque perderían la posibilidad de cursar operaciones en el mercado oficial de cambios (MULC) por 90 días. Por eso, cada vez más pymes van al blue para hacerse de dólares para cancelar pagos y evitar faltante de productos.

En los hechos, hay un nuevo dólar importador a $ 190 que empezaron a usar algunas empresas, una suerte de intermedio entre el oficial y el paralelo.

No sólo el blue duplicó su volumen negociado, sino también el MEP, que el viernes llegó a operarse por u$s 82,5 millones, y también el contado con liquidación, que operó el viernes u$s 114 millones, un verdadero récord, por la ansiedad de las compañías en dolarizarse en el exterior.

Demanda de MEP y CCL

¿Qué miran en las mesas? Los vencimientos de bonos en pesos que se vienen: este mes serán $ 510.265 millones y pueden llegar a dolarizarse.