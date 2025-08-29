Dólar blue: cómo cerró su cotización HOY viernes 29 de agosto
Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución y la cotización del dólar blue.
La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este viernes, 29 de agosto de 2025 alcanzó los $ 1.345, cifra que señala una diferencia de -0,37% en comparación a la sesión de apertura.
Hoy, la cotización del dólar blue ha mostrado una tendencia al alza, marcando el cuarto día consecutivo de incremento. Este comportamiento refleja una creciente incertidumbre en el mercado, ya que los precios han subido notablemente en comparación con la semana pasada.
¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?
La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 10.98%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.19%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.375, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.150.
¿Qué es el dólar MEP?
Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.
Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.
¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?
En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las limitaciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema:
- Compras electrónicas (homebanking o apps bancarias): se habilita la compra de divisas sin tope para personas humanas, sin necesidad de justificación adicional.
- Compras en ventanilla con saldo en cuenta bancaria: también será posible adquirir dólares sin límite, siempre que los pesos ya estén depositados en la cuenta.
- Compras en ventanilla con efectivo en pesos: en este caso, se podrá comprar hasta u$s 100 mensuales. Para concretar la operación, el comprador deberá presentar una declaración jurada en la que certifique no haber superado ese monto en otras entidades.
