Al cierre de los mercados de este viernes, 20 de marzo de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.405. Esta cifra demuestra una diferencia de -1,39% en relación a la sesión de apertura. Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 en relación a los días pasados. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor ha aumentado, lo que sugiere un fortalecimiento en la demanda de esta moneda en el mercado informal. Esta tendencia podría reflejar una mayor incertidumbre económica o expectativas de devaluación del peso. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 18.20%, es menor que la volatilidad anual del 20.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.380. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).