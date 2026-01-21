Al cierre de los mercados de este miércoles, 21 de enero de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.480. Esta cifra demuestra una variabilidad de 0,34% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la moneda, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre económica o expectativas de devaluación del peso. La tendencia positiva podría continuar si se mantienen las condiciones actuales del mercado.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 17.47%, es menor que la volatilidad anual del 20.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.480.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: