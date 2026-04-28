Al cierre de los mercados de este martes, 28 de abril de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.410. Esta cifra señala una diferencia de 0% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un aumento en relación con los días anteriores, marcando el segundo día consecutivo de esta alza. Este comportamiento sugiere un creciente interés en la moneda, lo que podría reflejar un aumento en la demanda y la búsqueda de resguardo ante la incertidumbre económica. La estabilidad del tipo de cambio es clave para observar si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo. La volatilidad del dólar blue en la última semana fue del 13.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.86%. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: