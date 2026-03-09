La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este lunes, 9 de marzo de 2026 alcanzó los $ 1.405, cifra que señala una variabilidad de -1,08% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos dos días consecutivos. Este comportamiento sugiere un incremento en la demanda, lo que podría indicar una mayor incertidumbre en el mercado. La tendencia al alza podría reflejar expectativas de devaluación o cambios en la política económica. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 17.60%, es menor que la volatilidad anual del 20.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.380. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: