Dólar blue: anticipan oportunidad única y de corto plazo para aprovechar un descalce

Luego de haber tocado su valor récord de $ 369, los mesadineristas apuestan para esta semana a una leve baja del blue. Se basan en dos hechos que, cuando pasaron, provocaron un descenso en la cotización del billete.

En primer lugar, el viernes el BCRA logró comprar u$s 200 millones, con lo que acumula u$s 281 millones en lo que va del año, superior al registrado en las mismas ruedas de 2022, cuando había alcanzado u$s 204 millones, lo que es una buena señal para el mercado. Se trató un ingreso de divisas para inversiones privadas, según se informó.

Dólar intervenido

Pero también, el FGS de la ANSeS habría salido fuerte el viernes a última hora a bajar el precio del dólar Bolsa, justamente para evitar una mayor escalada del blue.

El MEP quedó así en $ 340, lo que significa $ 29 más barato que el dólar libre, una gran diferencia que no es habitual. Ahora, la lógica indicaría que el billete podría descender $ 4 para achicar la diferencia.

Dólar de 381

Claro que es todo a corto plazo, porque en las mesas miran la cotización del dólar Qatar, ya en $ 377 para los gastos con tarjeta en el exterior de más de u$s 300 mensuales, por lo cual el blue sigue estando barato. A eso hay que agregarle el 1,2% de impuesto a los Sellos en CABA, por lo cual el valor real es de $ 381.

Los brokers entienden que el MEP lo que hace es contener la suba del blue, por el puré que muchos hacen comprándolo en la Bolsa y revendiéndolo en el paralelo

Los brokers entienden que el MEP lo que hace es contener la suba del blue, por el puré que muchos hacen comprándolo en la Bolsa y revendiéndolo en el paralelo.

"Los que podían hacer puré, casi lo hicieron todos. Acá en la empresa fue así y no podemos repetirlo hasta el mes que viene. La gente abre cuenta queriendo hacer el rulo pero no tienen caja de ahorro en dólares, que vale u$s 20 mensuales", dicen.