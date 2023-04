De la liquidación, u$s 1000 millones del campo irán a demandar dólar MEP

Este miércoles se liquidaron los primeros u$s 94 millones de dólar soja, aunque el Banco Central sólo logró comprar u$s 2 millones, y las previsiones en el sector agroindustrial es que este mes se liquiden al menos u$s 2000 millones.

Conocedores de la dinámica del sector estiman que, con esos pesos, la mitad los productores podrían usarlos para el pago de insumos y alquileres. Y que hay altas chances de que el resto sea dolarizado vía MEP.

Récord de rescates de FCI: ¿a dónde irán ahora los pesos?



Crece el stock de Leliq y pases: representa ya el 64% del total de depósitos privados



Pressing al dólar

De cumplirse la estimación, serían u$s 1000 millones que pueden llegar a presionar a los dólares financieros, una suerte de "hermanos mayores del blue". Por ende, en el mercado financiero también estiman que podría generarse un alza del dólar informal.

El Gobierno está al tanto de estas contingencias, y se prepara para salir a la cancha con su artillería pesada de bonares en poder del BCRA para intervenir en el mercado de modo que la brecha cambiaria no supere el 100%, tal como pidió el Fondo Monetario Internacional.

El FMI te mira

Otra de las exigencias del FMI es engrosar reservas para cumplir la meta del segundo trimestre del año. Por eso, la necesidad de acelerar la liquidación del agro.

Esta única salida a disposición del equipo económico, que observa minuto a minuto la situación, será una manta corta: lo que tapará de un lado lo descubrirá del otro.

Este miércoles se liquidaron los primeros u$s 94 millones de dólar soja, aunque el Banco Central sólo logró comprar u$s 2 millones, y las previsiones en el sector agroindustrial es que este mes se liquiden al menos u$s 2000 millones.

Cinco días

La presión al dólar recién puede llegar a tener algún tipo de impacto hacia fines de la semana próxima, porque las primeras compras de "dólar soja 3" tardaron 72 horas en realizarse, y deben pasar cinco días hábiles para que se acredite el pago. También habrá que ver cuánto liquidan: el productor esperaba un dólar más alto.

El mercado está muy desconcertado y paralizado con los precios que están pasando de exportación y los valores que están pidiendo los productores. Todavía no llegaron a un punto de encuentro entre los $ 93.000 que ofrecen los exportadores y los $ 110.000 que piden los productores.

Todavía falta camino a recorrer para poner un punto de encuentro entre ambos y ponerle precio a la 'mercadería'. Al BCRA se le escaparon u$s 92 millones que no pudo comprar, entre los u$s 94 millones que liquidaron y los u$s 2 millones que compró.

Conocedores de la dinámica del sector estiman que, con esos pesos, la mitad los productores podrían usarlos para el pago de insumos y alquileres. Y que hay altas chances de que el resto sea dolarizado vía MEP.

Atento a los precios

Si bien observa una tendencia a la dolarización, el especialista Salvador Vitelli cree que la intención de liquidar para dolarizarse exclusivamente no correría con estos precios tan bajos: "El que necesita los dólares es el Gobierno. La exportación quiere comprar lo más barato posible y por ello que pasaron esos números que para el productor a priori le parecen un disparate".

Mauro Mazza, de Bull Market, hace hincapié en esperar a que salga la reglamentación de las economías regionales: "Es más probable que el productor del maíz y la carne dolaricen a que lo haga el sojero".

De cumplirse la estimación, serían u$s 1000 millones que pueden llegar a presionar a los dólares financieros, una suerte de "hermanos mayores del blue". Por ende, en el mercado financiero también estiman que podría generarse un alza del dólar informal.

Se basa en que los rindes en el campo están 70% abajo según CREA: "El productor que venda cosecha nueva no le va a quedar nada de margen. Si venden cosecha vieja es posible que eso lo dolaricen en gran medida. La apuesta a la dolarización es para la cosecha vieja, y es lo que tendremos que evaluar de ahora en más".

De todos modos, recalca que lo que se opere esta semana se verá reflejado en el dólar la semana que viene: "Al productor le liquidan en T+5; las cerealeras, recién ahí verán la libre disponibilidad en esas cuentas especiales. El monto final es muy posible que llegue en un mes y medio de liquidación a los u$s 5000 millones, el tema es cuánto realmente compre el Central. Ahí es posible que compre la mitad, o menos", calcula Mazza.

El economista Leandro Marcarian hace alusión a la pérdida de poder de compra del 10% (vía inflación y devaluación) hasta el final del dólar soja.